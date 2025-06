Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé, dimanche, la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump et a appelé les dirigeants des États-Unis à "rejeter la violence et à rechercher des solutions pacifiques".

La tentative d'assassinat de Trump est "un rappel brutal des dangers de l'extrémisme politique et de l'intolérance", a écrit Ramaphosa.

"La violence politique est l'antithèse de la démocratie", a-t-il affirmé sur X, adressant ses vœux de "prompt rétablissement" à l'ancien président américain.

"Nous dénonçons sans équivoque cette violence politique et espérons sincèrement que les citoyens et les dirigeants des États-Unis auront la force et la sagesse de rejeter la violence et de rechercher des solutions pacifiques", a poursuivi le président sud-africain, réélu le mois dernier pour un deuxième mandat.

Donald Trump a reçu une balle à l'oreille lors d'un meeting de campagne organisé samedi en Pennsylvanie. Les images montrent le visage du candidat républicain à la présidence couvert de sang, avant que ses agents de sécurité n’interviennent pour le protéger.

Une enquête a été tout de suite été ouverte pour déterminer s'il s'agissait d'une tentative d'assassinat.

Quelques heures après l'incident, le FBI a déclaré avoir identifié le tireur comme étant Thomas Matthew Crooks, 20 ans, originaire de Pennsylvanie.

Crooks et un participant au meeting de campagne ont été tués et deux autres personnes ont été blessées.

