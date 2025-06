Le Royaume-Uni a déclaré ce vendredi qu'il ne poursuivrait pas ses efforts pour contester la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) dans l’émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, selon les médias britanniques.

Cette décision intervient après l’annonce du procureur de la CPI, Karim Khan, en mai dernier, avoir demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre.

Les documents judiciaires rendus publics en juin ont révélé que le Royaume-Uni, un État membre de la CPI, avait initialement déposé une demande pour fournir des observations écrites sur la question de la compétence de la Cour sur les ressortissants israéliens, étant donné que la Palestine ne peut exercer r sa compétence pénale sur les ressortissants israéliens en vertu des accords d'Oslo.

Depuis lors, le Royaume-Uni a élu un nouveau gouvernement dirigé par le Parti travailliste.

Selon le journal britannique The Guardian, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a confirmé que le gouvernement précédent n’avait pas soumis sa proposition avant les élections du 4 juillet.

"Concernant la proposition à la CPI […] je peux confirmer que le gouvernement ne poursuivra pas (la proposition) conformément à notre position de longue date selon laquelle c’est à la Cour de décider", a déclaré le porte-parole aux journalistes.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive militaire meurtrière contre Gaza avec le soutien américano-britannique, qui a fait plus de 129 000 morts et blessés palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus de 10 000 disparus dans un contexte d’énormes destructions et d’une famine qui a déjà coûté la vie à des dizaines d'enfants, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Tel Aviv continue sa guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ordonnant un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice stipulant la prise des mesures par Israël pour prévenir les actes de génocidaires et améliorer la situation humanitaire, déjà catastrophique, à Gaza.

