Rebecca Cheptegei, une prometteuse coureuse de fond ougandaise, a tragiquement perdu la vie jeudi à Nairobi, la capitale du Kenya, à la suite d'un acte horrible dont elle a été victime et qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté athlétique et au-delà.

"Notre sport a perdu une athlète talentueuse dans les circonstances les plus tragiques et les plus impensables", a déclaré Sebastian Coe, président de World Athletics, dans un communiqué.

80% de son corps a été brûlé suite à une attaque à l'essence qui aurait été perpétrée par son partenaire, Dickson Ndiema Marangach, selon la police. Son agresseur aurait également souffert de brûlures et a été transporté à l'hôpital.

Cheptegei, connue pour sa résistance et sa détermination, avait fait des progrès significatifs dans sa carrière de coureuse avant que la tragédie ne la frappe la semaine dernière.

Une carrière brillante écourtée

Elle avait représenté l'Ouganda aux Jeux olympiques de Paris cette année, mettant en valeur son talent sur la scène internationale.

Son dévouement à son sport et sa passion pour la représentation de son pays étaient évidents pour tous, comme l'ont souligné de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Au cours des 15 dernières années, cette femme de 33 ans a représenté son pays lors de grands championnats sur piste, sur route, en cross-country et en montagne.

Sa plus grande réussite est sa victoire dans la course de montée et de descente lors des championnats du monde de course en montagne et de trail en 2022.

Adolescente talentueuse, Cheptegei a représenté l'Ouganda aux Championnats du monde de cross-country 2010 à Bydgoszcz, où elle s'est classée 15e individuellement et a obtenu le bronze par équipe.

Elle a participé à la course senior lors de l'édition de l'année suivante à Punta Umbria, et a ensuite représenté l'Ouganda sur la piste lors des Jeux militaires mondiaux plus tard la même année.

Elle a fait sa troisième apparition aux Championnats du monde de cross-country en 2013 et a participé aux Championnats d'Afrique de cross-country en 2014.

Après avoir fait ses débuts dans le marathon en 2021, elle a établi un record ougandais de 2:22:47 en 2022, dans ce qui n'était que sa quatrième course sur cette distance. Cela s'est produit six semaines seulement après sa victoire aux Championnats du monde de course en montagne et de trail à Chiang Mai.

L'année dernière, elle a terminé 14e du marathon aux Championnats du monde de Budapest. Elle a terminé juste en dehors des médailles du semi-marathon aux Jeux africains plus tôt cette année, puis a fait ses débuts olympiques à Paris, se classant 44e du marathon en 2:32:14.

En mémoire d'une star disparue

"En tant que fédération, nous condamnons de tels actes et demandons justice. Que son âme repose en paix", a écrit Uganda Athletics sur X peu après l'annonce de son décès.

Le ministère kenyan de la jeunesse, dans une déclaration très ferme, a déclaré qu'il s'engageait à ce que justice soit rendue à Rebecca.

"C'est un rappel brutal que nous devons faire plus pour combattre la violence basée sur le genre dans notre société, qui, ces dernières années, a fait son apparition dans les cercles sportifs d'élite".

World Atletics s'est également fait l'écho de cette émotion, déclarant qu'il était temps de rassembler "les parties prenantes de tous les domaines de l'athlétisme afin d'unir nos forces pour protéger nos athlètes féminines au mieux de nos capacités contre les abus de toutes sortes".

Malgré sa disparition prématurée, les fans sur les réseaux sociaux affirment que l'héritage de Rebecca Cheptegei continuera d'inspirer les futures générations d'athlètes.

"Son courage, sa détermination et son talent seront une lueur d'espoir pour ceux qui aspirent à la grandeur", a écrit une personne en deuil sur X.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp