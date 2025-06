La couverture de la guerre à Gaza par la BBC est marquée par une minimisation constante des souffrances palestiniennes tout en amplifiant les perspectives israéliennes, selon une étude qui souligne un choix de mots visant à susciter la sympathie pour Israël au détriment des Palestiniens.

Une analyse menée sur un an par le Centre for Media Monitoring (CfMM) — couvrant la période du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2024 — a examiné 3 873 articles en ligne et 32 092 sujets télévisés et radiophoniques.

Les résultats suggèrent que l'approche éditoriale de la BBC a influencé la perception publique à travers un cadrage narratif inégal et une mise en avant sélective des faits.

Plutôt que de s'appuyer uniquement sur une interprétation humaine, souvent subjective et difficile à appliquer uniformément, le CfMM a utilisé un modèle de langage avancé (LLM), un outil d'intelligence artificielle, pour analyser des milliers d'articles et de transcriptions d'émissions. Voici quelques-unes des conclusions les plus marquantes du rapport.

Quels morts sont comptés ?

Malgré un écart de 34:1 dans le bilan des morts entre Palestiniens et Israéliens en octobre 2024 (42 010 morts palestiniens contre 1 246 morts israéliens), la BBC a accordé une couverture significativement plus importante aux victimes israéliennes par décès.

L'étude a révélé que les morts israéliennes étaient mentionnées 33 fois plus souvent dans les articles, 30 fois plus dans les paragraphes d'ouverture, 16 fois plus dans les titres et 19 fois plus dans les extraits diffusés.

Six mois après le début du conflit, un article de la BBC publié à l'occasion de la Journée du Souvenir d'Israël, le 13 mai 2024, présentait des témoignages émouvants des familles de soldats israéliens tombés, mentionnant notamment « 25 000 soldats [qui] ont perdu la vie depuis la création de l'État d'Israël ».

Cependant, l'article ne faisait aucune mention des plus de 100 000 Palestiniens tués durant la même période, selon le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS), ni des dizaines de milliers de morts depuis le 7 octobre 2023.

Cette omission n'était pas un cas isolé. En décembre 2024, un article sur les négociations de cessez-le-feu mentionnait que « 1 200 [Israéliens] ont été tués et 251 autres enlevés ».

Cependant, il ne faisait aucune référence aux plus de 45 000 morts palestiniens ni aux milliers de personnes soumises à des détentions prolongées et non documentées.

Malgré l'escalade du nombre de morts palestiniens, notamment lors d'événements tels que l'offensive de Rafah en février 2024, la couverture de la BBC sur les victimes palestiniennes est restée rare, soulignant une disparité persistante dans le traitement médiatique.

L'étude soulève des préoccupations sur l'impartialité éditoriale et questionne pourquoi les pertes israéliennes ont reçu une attention disproportionnée sur les plateformes de la BBC, alors que la vérification indépendante des victimes à Gaza reste bloquée.

Le langage du biais

Le langage utilisé par les diffuseurs joue un rôle crucial dans la formation de la perception publique en temps de conflit.

La BBC a utilisé des expressions telles que « assassinés », « massacrés », « barbares » et « atrocité » presque exclusivement pour décrire les attaques contre les Israéliens.

Pour les victimes palestiniennes, le diffuseur a préféré des termes passifs tels que « morts ». Ici, l'acteur devient invisible et intangible, ce qui rend le lecteur inévitablement moins attentif à l'histoire.

Par exemple, le mot « assassinés » est apparu près de 60 fois pour désigner les morts israéliennes, mais seulement une fois pour les victimes palestiniennes.

De même, « massacre » a été utilisé pour décrire les pertes israéliennes près de 18 fois plus souvent que pour les morts palestiniennes.

L'étude a constaté que les journalistes et présentateurs de la BBC utilisaient un langage émotionnel, tel que « mortel », « brutal », « barbare » et « meurtrier » presque quatre fois plus pour les victimes israéliennes que pour les Palestiniens.

Parmi tous les termes émotionnels utilisés par les journalistes de la BBC, 70 % étaient appliqués aux Israéliens.

Quelles voix sont entendues ?

Une autre conclusion frappante de l'étude est la disparité significative dans le nombre d'interviews menées avec des représentants israéliens et palestiniens.

La section 6, 4.3.29 des lignes directrices éditoriales de la BBC stipule que le diffuseur doit « s'assurer qu'une gamme suffisamment large de points de vue et de perspectives est incluse dans des contenus de type et de poids similaires, dans un délai approprié ».

Mais la réalité est loin de cet objectif.

L'analyse de plus de 8 000 extraits d'interviews de la BBC, recueillis entre le 7 octobre 2023 et le 6 octobre 2024, montre que la BBC a interviewé plus de deux fois plus de représentants israéliens (2 350) que palestiniens (1 085).

En plus de cette disparité numérique, le rapport a constaté que les présentateurs de la BBC amplifiaient les arguments israéliens 11 fois plus fréquemment que les perspectives palestiniennes, tout en soumettant les invités palestiniens à des niveaux de contrôle nettement plus élevés.

Par exemple, Maryam Moshiri, présentatrice, a présenté les actions d'Israël comme de l'autodéfense lorsqu'elle a interrogé l'ancien négociateur de paix israélien Daniel Levy, qui a répondu : « Pouvez-vous vraiment garder votre sérieux en disant cela ? »

Dans un autre cas, lorsque l'ancien député britannique Crispin Blunt a évoqué des preuves possibles de crimes de guerre israéliens, l'intervieweur de la BBC a répondu : « Vous savez qu'Israël affirme ne pas enfreindre le droit international. »

Les conclusions présentées par le CfMM mettent en lumière un déséquilibre systémique dans le traitement éditorial de la BBC concernant le conflit à Gaza, un déséquilibre qui contredit ses propres normes d'impartialité.

De la couverture disproportionnée des pertes israéliennes à l'utilisation d'un langage inégal et à la mise en avant sélective des voix, les données montrent un schéma constant qui façonne la perception publique à travers l'asymétrie.

En tant que diffuseur de référence pour des millions de personnes, les choix éditoriaux de la BBC ont un poids considérable.

Dans ce cas, la BBC a non seulement amplifié le récit israélien, mais a également systématiquement marginalisé celui des Palestiniens.