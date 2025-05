L'Angola va se retirer de son rôle de médiateur entre les parties impliquées dans l'escalade de l'offensive des rebelles dans l'est du Congo, a déclaré la présidence lundi. Un autre État africain prendra la tête des efforts visant à remettre les pourparlers de paix sur les rails.

Les rebelles du M23 ont intensifié leurs attaques cette année, s'emparant des deux plus grandes villes de l'est du Congo depuis janvier et empiétant sur des territoires riches en minerais tels que l'or et le tantale.

En tant que président tournant de l'Union africaine (UA), le président angolais João Lourenço a tenté d'assurer la médiation d'un cessez-le-feu durable et d'apaiser les tensions entre le Congo et le Rwanda voisin, qui a été accusé de soutenir le M23. Le Rwanda dément ces accusations.

Le Congo et le groupe rebelle M23 devaient tenir des pourparlers directs pour la première fois à Luanda, capitale de l'Angola, la semaine dernière, après que le président congolais Félix Tshisekedi, qui a longtemps refusé le dialogue avec les rebelles, a accepté d'envoyer une délégation.

Le M23 s'est retiré à la dernière minute, suite aux sanctions de l'Union européenne contre le groupe et les officiels rwandais.

Un sommet avorté

L'Angola considère qu'il est nécessaire de se libérer de la responsabilité de médiateur de ce conflit pour se consacrer davantage aux priorités générales de l'UA, a précisé la présidence dans un communiqué qui mentionne la réunion “avortée” de Luanda.

Un autre chef d'État sera désigné pour cette tâche dans les prochains jours, selon le communiqué.

Plusieurs tentatives ont été faites pour résoudre le conflit, enraciné dans les retombées du génocide rwandais de 1994 et la concurrence pour les richesses minières, y compris plusieurs cessez-le-feu qui ont été violés, des condamnations internationales, des sanctions et des sommets régionaux.

Les blocs régionaux d'Afrique australe et orientale tiendront un deuxième sommet conjoint lundi pour aborder la crise.

Le président kényan William Ruto et son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa doivent co-présider cet événement virtuel.

La semaine dernière, le groupe rebelle M23 a rejeté l'appel conjoint à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Congo et le Rwanda et a réitéré sa demande de pourparlers directs avec Kinshasa, affirmant qu'il s'agissait du seul moyen de résoudre le conflit.

Le groupe rebelle a déclaré au cours du week-end qu'il retirerait ses forces de la ville de Walikale, afin de soutenir les efforts de paix.

