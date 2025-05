Par Melike Hocaoglu

Lorsque Turkish Airlines a lancé sa nouvelle liaison directe entre Istanbul et Santiago en décembre 2024, il ne s'agissait pas seulement d'ajouter une nouvelle destination à son réseau - c'était une déclaration.

La présence de la Turquie en Amérique latine n'est plus un effort diplomatique discret ; il s'agit d'un engagement à part entière pour approfondir les liens dans les domaines du commerce, de la technologie et de la culture.

Autrefois lointain poste diplomatique, l'Amérique latine est devenue un point central de la politique étrangère de la Turquie. En l'espace de deux décennies, Ankara est passée d'une présence marginale à un partenaire influent dans la région.

Le nombre d'ambassades turques en Amérique latine a triplé, passant de six à dix-neuf, la dernière en date ayant été ouverte ce mois-ci au Nicaragua.

Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Amérique latine sont passés de 1 milliard de dollars au début des années 2000 à 18 milliards de dollars aujourd'hui.

Ces chiffres représentent plus qu'une simple croissance économique : ils marquent un changement dans le paysage géopolitique, où les pays d'Amérique latine diversifient activement leurs alliances au-delà des partenaires traditionnels que sont les États-Unis et l'Europe.

Alors que Washington a historiquement dominé la politique étrangère en Amérique latine, aujourd'hui, des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique regardent de plus en plus vers l'Est.

Motivées par le désir de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis - en particulier à la suite de l'introduction par l'administration Trump de tarifs douaniers - de nombreuses nations latino-américaines recherchent des partenariats alternatifs.

La politique étrangère américaine a longtemps négligé les priorités de l'Amérique latine, créant ainsi un espace pour de nouveaux acteurs.

C'est le cas de la Turquie, qui se positionne comme un connecteur entre les continents. Grâce à l'action diplomatique active d'Ankara et à ses initiatives en matière d'investissement, les pays d'Amérique latine trouvent de nouvelles possibilités de collaboration dans des secteurs tels que la défense, la technologie et les échanges culturels.

Avec 33 pays, un PIB combiné d'environ 5 500 milliards de dollars et une population de plus de 700 millions d'habitants, l'Amérique latine représente un marché dynamique et en expansion.

Pour la Turquie, c'est l'occasion de s'engager dans une région qui non seulement répond à ses besoins en matières premières, mais qui peut aussi bénéficier de ses exportations de technologies industrielles.

Avec un marché intérieur important de 80 millions de personnes, la Turquie est stratégiquement positionnée comme une porte d'entrée vers un marché régional plus large couvrant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, dont la valeur totale est estimée à 28 000 milliards de dollars.

La Turquie n'est donc pas seulement un partenaire, mais une plaque tournante qui facilite l'accès des exportateurs et des investisseurs latino-américains.

La Turquie, des Ottomans à la puissance d'investissement

Les liens entre la Turquie et l'Amérique latine ne datent pas d'hier. Ils remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque des vagues de migrants ottomans - surnommés « Los Turcos » - se sont installés dans les pays d'Amérique latine, apportant leur contribution au commerce, à la culture et à la société. Ces liens historiques ont jeté les bases des relations économiques florissantes d'aujourd'hui.

Pendant la majeure partie du XXe siècle, les interactions diplomatiques et économiques sont restées limitées, en grande partie en raison de l'influence des États-Unis et de l'Europe dans la région.

Toutefois, au cours des 15 dernières années, la Turquie a radicalement changé d'orientation, reconnaissant l'Amérique latine comme un partenaire essentiel en matière de commerce, de technologie et de développement des infrastructures. Le résultat ? Une augmentation fulgurante de 1 700 % des échanges commerciaux depuis le début des années 2000.

Cette croissance remarquable démontre l'approfondissement des liens économiques et le potentiel d'une plus grande collaboration entre les régions, alors que les investissements turcs continuent de croître en Amérique latine.

Dans le domaine de l'aviation, par exemple, Turkish Airlines relie désormais Istanbul à neuf grandes villes d'Amérique latine, dont Buenos Aires, São Paulo, La Havane et Mexico. Son expansion la plus récente, une route directe vers Santiago du Chili, renforce un partenariat commercial en place depuis 2009, rationalisant le commerce entre les deux nations.

Le secteur de la défense n'est pas en reste. Le géant turc de la défense ASELSAN a ouvert un bureau au Chili après avoir généré 230 millions de dollars de recettes régionales l'année dernière.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation navale du Chili, démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une simple transaction, mais d'un partenariat fondé sur des objectifs communs.

L'Argentine se lance également dans sa propre entreprise commune avec la Turquie. Les deux pays co-développent GSATCOM, un projet de satellite géostationnaire de nouvelle génération entre Turkish Aerospace Industries (TAI) et l'INVAP d'Argentine. Il s'agit d'un jeu pour les marchés mondiaux, mais il a commencé par la confiance entre deux innovateurs émergents.

Il y a aussi les géants industriels turcs comme Yildirim Holding et Global Investment Holding, qui font tous deux preuve d'audace dans la région.

Yıldırım Holding, un poids lourd de l'industrie minière et du développement portuaire, s'est implanté en Colombie, démontrant l'intérêt stratégique de la Turquie pour les riches ressources naturelles de l'Amérique latine.

De son côté, Global Investment Holding fait des vagues en se concentrant sur les infrastructures portuaires, l'énergie propre et la gestion d'actifs. L'un de ses projets phares est la transformation du port de croisière de La Havane en un centre de classe mondiale, une initiative qui devrait stimuler le tourisme et la croissance économique à Cuba.

Ces projets sont plus que de simples expansions commerciales ; ils mettent en évidence un lien de plus en plus étroit entre la Turquie et l'Amérique latine, ancré dans l'opportunité, l'innovation et la croissance mutuelle. À vrai dire, ces exemples ne sont que la partie émergée de l'iceberg.

La culture, l'éducation et le développement à long terme

Mais il n'y a pas que les affaires. La Turquie investit également dans les personnes, les institutions et les futurs dirigeants d'Amérique latine.

Grâce à des institutions telles que l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), la Fondation Maarif et l'Institut Yunus Emre, la Turquie investit dans un engagement à long terme.

La TIKA se concentre sur le développement - des soins de santé à l'autonomisation des femmes - tandis que Maarif et Yunus Emre promeuvent la culture et l'éducation turques à l'étranger, en offrant des bourses et des programmes linguistiques pour approfondir les liens interpersonnels.

Plus de 170 projets de la TIKA - allant de l'accès aux soins de santé à l'autonomisation des femmes - ont déjà été lancés. Les bourses turques permettent aux étudiants latino-américains de fréquenter les universités turques. Il ne s'agit pas de gestes de soft power, mais de la construction de liens qui dureront des décennies et qui survivront à toutes les administrations.

Le succès d'Ankara réside dans sa capacité à proposer un modèle différent : un modèle qui allie la solidarité des marchés émergents à de véritables infrastructures, à la technologie de la défense et à la maîtrise de la culture.

Pour l'Amérique latine, la Turquie représente plus qu'une nouvelle route commerciale ou un autre investisseur. C'est un allié dans la construction d'un monde multipolaire où aucune puissance ne domine l'histoire.

Et pour la Turquie, l'Amérique latine n'est pas un projet secondaire. C'est une frontière stratégique, avec des investissements qui portent déjà leurs fruits.

Autrefois points distants sur leurs cartes respectives, la Turquie et l'Amérique latine sont aujourd'hui des partenaires qui ont de réels intérêts dans leur avenir respectif, ce qui pourrait redéfinir la manière dont le Sud global fait des affaires : directement, en collaboration et selon ses propres conditions.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

