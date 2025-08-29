Par Pauline Odhiambo

Les enfants de Grace Mwende dorment chaque nuit sous des moustiquaires imprégnées d'insecticide, et pourtant, le paludisme parvient toujours à les atteindre.

Ce cauchemar récurrent ne concerne pas seulement cette mère kényane de trois enfants vivant dans le comté de Kilifi, mais aussi des millions de familles à travers l'Afrique, où le paludisme est endémique.

L'aspect le plus préoccupant de ce fléau persistant est l'adaptation comportementale des moustiques Anopheles, vecteurs de la maladie.

Ces insectes, principalement nocturnes, n'attendent plus la tombée de la nuit pour piquer. Ils attaquent également en journée, lorsque les enfants jouent à l'intérieur, hors de la protection des moustiquaires.

Une technologie révolutionnaire approuvée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) promet désormais de soulager les inquiétudes des mères comme Grace.

Les émanateurs spatiaux, terme générique pour désigner des dispositifs qui libèrent en continu des produits chimiques répulsifs dans l'air intérieur, offrent potentiellement une protection permanente contre les piqûres de moustiques.

« Si cela peut éloigner les moustiques lorsque nous ne sommes pas sous les moustiquaires, ce sera une révolution », confie Mwende à TRT Afrika.

« Le paludisme vole la santé de nos enfants et l'argent que nous dépensons en visites à l'hôpital. Nous avons besoin de toutes les armes possibles. »

Une menace en évolution

Le paludisme tue près de 600 000 personnes chaque année en Afrique, les enfants de moins de cinq ans représentant la majorité des décès.

Bien que les méthodes de prévention classiques, comme l'utilisation de moustiquaires et la pulvérisation de répulsifs à l'intérieur, aient sauvé des millions de vies, les moustiques ripostent.

Ils ont développé une résistance aux insecticides classiques et modifié leurs habitudes alimentaires, piquant plus tôt dans la soirée ou en journée, lorsque les gens sont actifs chez eux.

Les émanateurs spatiaux ou répulsifs comblent cette lacune en matière de protection. Ces dispositifs muraux diffusent progressivement des produits chimiques, tels que le transfluthrine, qui repoussent, désorientent et tuent les moustiques.

Contrairement aux moustiquaires qui ne protègent que ceux qui dorment en dessous, les émanateurs protègent en continu tout l'espace intérieur.

« Nous avons vu comment les moustiquaires sauvent des vies, mais les moustiques s'adaptent », explique le Dr Samuel Bangura, spécialiste de la santé publique à Freetown, en Sierra Leone, où le paludisme reste un invité indésirable.