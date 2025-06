Cinq détenus ont perdu la vie et vingt-neuf autres personnes ont été blessées, dont six agents pénitentiaires, lors d’une opération de fouille à la Maison pénale de Bouaké (Centre ivoirien), a annoncé mardi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké Abel Nangbele Yeo

L’opération, menée par l’Administration pénitentiaire, visait à extraire de la détention tous les objets prohibés, conformément aux règles en vigueur. Les premiers bâtiments ont été inspectés sans incident, mais la situation a dégénéré au niveau du bâtiment E, où des détenus ont opposé une vive résistance.

Selon le communiqué du procureur, les agents pénitentiaires ont été attaqués à l’aide de gourdins, de machettes et d’autres objets contondants. Débordés, ils ont procédé à des tirs de sommation pour se replier. L’intervention rapide de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale a permis de maîtriser les violences et de rétablir l’ordre.

Saisie de plusieurs objets prohibés

Le bilan de cet incident fait état de cinq morts parmi les détenus, ainsi que de 29 blessés, dont six agents de l’administration pénitentiaire et 23 détenus. Tous les blessés ont été pris en charge, et un médecin légiste a été requis pour les constats d’usage, a précisé le procureur.

La fouille s’est poursuivie après le rétablissement du calme et a permis la saisie de plusieurs objets prohibés, notamment des blocs de cannabis, des plaquettes de comprimés de Tramadol, 18 téléphones portables dont huit smartphones, trois grenades, ainsi que des armes blanches.

Le procureur rappelle que d’autres opérations similaires avaient déjà conduit à la découverte d’importantes quantités de drogues, de substances psychotropes et d’armes, mettant en évidence la nécessité de renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires.