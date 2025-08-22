Lors d'un entretien téléphonique jeudi, à la demande de la France, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont discuté des "relations bilatérales entre la Turquie et la France, du processus de paix russo-ukrainien, des derniers développements à Gaza, ainsi que de diverses questions régionales et mondiales", selon un communiqué publié par la Direction de la communication turque sur le réseau social turc NSosyal.
Erdogan a informé Macron que la Turquie poursuivait ses efforts pour mettre fin au conflit russo-ukrainien par une paix juste.
Il a également souligné qu'Ankara suivait de près les discussions en Alaska et à Washington.
Le président turc a ajouté que "la Turquie est prête à accueillir toute initiative visant à des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie".
Concernant Gaza, Erdogan a exprimé que la Turquie s'efforçait d'obtenir un cessez-le-feu face à une "tragédie humanitaire majeure". Il a également déclaré que "l'imprudence croissante d'Israël dans la poursuite de son plan d'occupation doit être freinée".
Les deux dirigeants ont convenu d'approfondir ces discussions en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York en septembre.
Erdogan a également souligné l'importance que la Turquie accorde au développement de la coopération avec la France. Il a affirmé que la Turquie continuerait de prendre des mesures pour renforcer les liens dans divers domaines, notamment celui de la défense, selon le communiqué.
La France, de son côté, a exprimé sa reconnaissance envers la Turquie.
Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a déclaré que les deux dirigeants partageaient l'objectif de mettre fin à la "guerre d'agression" menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a souligné la nécessité d'une "cessation des hostilités et de solides garanties de sécurité" pour Kiev.
Macron a remercié la Turquie pour sa collaboration au sein de la Coalition des volontaires sur ce sujet.
Concernant le Moyen-Orient, Macron a condamné les récentes décisions du gouvernement israélien de lancer une nouvelle offensive militaire sur Gaza et d'étendre les colonies en Cisjordanie occupée, notamment dans la zone E1.
Il a déclaré que de telles mesures "contredisent les efforts de paix" et ne mènent pas à "un état de guerre permanent".
Macron a affirmé que "la seule voie vers la paix et la sécurité pour tous dans la région réside dans un cessez-le-feu, la libération des otages, l'acheminement de l'aide humanitaire et la recherche d'une solution politique".
Il a également noté que la France travaillait en étroite collaboration avec la Turquie pour préparer une conférence sur la solution à deux États, que Paris coprésidera avec l'Arabie saoudite en septembre à New York.