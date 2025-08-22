Lors d'un entretien téléphonique jeudi, à la demande de la France, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont discuté des "relations bilatérales entre la Turquie et la France, du processus de paix russo-ukrainien, des derniers développements à Gaza, ainsi que de diverses questions régionales et mondiales", selon un communiqué publié par la Direction de la communication turque sur le réseau social turc NSosyal.

Erdogan a informé Macron que la Turquie poursuivait ses efforts pour mettre fin au conflit russo-ukrainien par une paix juste.

Il a également souligné qu'Ankara suivait de près les discussions en Alaska et à Washington.

Le président turc a ajouté que "la Turquie est prête à accueillir toute initiative visant à des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie".

Concernant Gaza, Erdogan a exprimé que la Turquie s'efforçait d'obtenir un cessez-le-feu face à une "tragédie humanitaire majeure". Il a également déclaré que "l'imprudence croissante d'Israël dans la poursuite de son plan d'occupation doit être freinée".

Les deux dirigeants ont convenu d'approfondir ces discussions en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York en septembre.

Erdogan a également souligné l'importance que la Turquie accorde au développement de la coopération avec la France. Il a affirmé que la Turquie continuerait de prendre des mesures pour renforcer les liens dans divers domaines, notamment celui de la défense, selon le communiqué.