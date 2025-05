La NASA a supprimé les références à la première femme et à la première personne de couleur dans la déclaration de son programme Artemis concernant une mission d'atterrissage sur la Lune.

La déclaration initiale sur le site web de la NASA indiquait : “La NASA fera atterrir la première femme, la première personne de couleur et le premier astronaute partenaire international sur la Lune en utilisant des technologies innovantes pour explorer davantage la surface lunaire que jamais auparavant”.

Cependant, une version révisée de cette déclaration a été publiée plus tard sur le site, supprimant les références à la première femme et à la première personne de couleur.

“Avec la campagne Artemis de la NASA, nous explorons la Lune pour des découvertes scientifiques, des avancées technologiques et pour apprendre à vivre et travailler sur un autre monde en vue de préparer des missions humaines vers Mars. Nous collaborerons avec des partenaires commerciaux et internationaux et établirons la première présence à long terme sur la Lune”, indique la nouvelle déclaration.

Ce changement intervient après que le président Donald Trump a signé un décret obligeant les agences fédérales à supprimer les références à la diversité, à l'équité et à l'inclusion (DEI) de leurs sites web.

Un simple changement de langage

Un porte-parole de la NASA a déclaré qu'ils mettent à jour le langage pour se conformer au décret de Trump sur la DEI.

“Conformément au décret présidentiel, nous mettons à jour notre langage concernant les plans d'envoi d'équipages à la surface lunaire dans le cadre de la campagne Artemis de la NASA”, a déclaré le porte-parole Allard Beutel au Guardian.

Dans une autre déclaration, la NASA a précisé que ce changement n'était qu'une modification de langage et ne reflétait pas un changement dans la composition de l'équipage.

“Il est important de noter que le changement de langage ne signifie pas un changement dans les affectations de l'équipage”, a déclaré la NASA à space.com.

La NASA n'a pas seulement été touchée par les décrets sur la DEI, mais également par les réductions de la main-d'œuvre fédérale sous l'administration Trump.

Le programme Artemis de la NASA est une initiative visant à ramener des humains sur la Lune pour l'étudier de manière approfondie et préparer des missions humaines vers Mars.

