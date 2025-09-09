L'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, et l'ancien président Laurent Gbagbo ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain en Côte d'Ivoire, bien que l'ex-épouse de Gbagbo, Simone Gbagbo, soit autorisée à se porter candidate, a déclaré un responsable lundi.
Le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a annoncé en juillet qu'il briguerait un quatrième mandat dans le premier pays producteur de cacao au monde.
Le gouvernement de Ouattara a promis un scrutin pacifique.
Tidjane Thiam, le candidat désigné du principal parti d'opposition PDCI, a été exclu après qu'un tribunal a statué en avril qu'il devait être retiré des listes électorales parce qu'il était de nationalité française au moment de son inscription.
Cinq candidats à la présidentielle ont été validés.
La loi ivoirienne stipule que les candidats doivent être citoyens ivoiriens et ne peuvent pas détenir une autre nationalité.
La décision de lundi, annoncée par la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, a validé cinq candidatures sur 60, y compris celle de Ouattara.
Cette annonce intervient un peu plus d'un mois avant le début officiel de la campagne électorale, prévu pour le 10 octobre.