L'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, et l'ancien président Laurent Gbagbo ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain en Côte d'Ivoire, bien que l'ex-épouse de Gbagbo, Simone Gbagbo, soit autorisée à se porter candidate, a déclaré un responsable lundi.

Le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a annoncé en juillet qu'il briguerait un quatrième mandat dans le premier pays producteur de cacao au monde.

Le gouvernement de Ouattara a promis un scrutin pacifique.

Tidjane Thiam, le candidat désigné du principal parti d'opposition PDCI, a été exclu après qu'un tribunal a statué en avril qu'il devait être retiré des listes électorales parce qu'il était de nationalité française au moment de son inscription.