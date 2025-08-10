L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a critiqué l'hommage rendu par l'UEFA à Suleiman Al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien », après que l'instance dirigeante du football européen n'a pas mentionné qu'il avait été tué par Israël alors qu'il attendait une aide humanitaire dans Gaza assiégée.

Dans un bref message publié samedi sur la plateforme sociale X, l'UEFA a qualifié l'ancien membre de l'équipe nationale de « talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres ».

Le tweet de l'UEFA n'a pas mentionné les circonstances de sa mort et n'a exprimé aucune condamnation ni appel à un cessez-le-feu.

Salah a répondu au tweet : « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ? »

L'Association palestinienne de football a déclaré que Suleiman Al-Obeid, âgé de 41 ans, avait été tué par une frappe israélienne visant des civils qui attendaient une aide humanitaire dans le sud de Gaza.

L'Égyptien Salah, âgé de 33 ans et l'une des plus grandes stars de la Premier League, a déjà plaidé pour que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza et a appelé à un cessez-le-feu.

Salah est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, occupant la cinquième place des meilleurs buteurs de tous les temps avec 186 buts et 87 passes décisives. Il est également l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement.