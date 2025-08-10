L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a critiqué l'hommage rendu par l'UEFA à Suleiman Al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien », après que l'instance dirigeante du football européen n'a pas mentionné qu'il avait été tué par Israël alors qu'il attendait une aide humanitaire dans Gaza assiégée.
Dans un bref message publié samedi sur la plateforme sociale X, l'UEFA a qualifié l'ancien membre de l'équipe nationale de « talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres ».
Le tweet de l'UEFA n'a pas mentionné les circonstances de sa mort et n'a exprimé aucune condamnation ni appel à un cessez-le-feu.
Salah a répondu au tweet : « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ? »
L'Association palestinienne de football a déclaré que Suleiman Al-Obeid, âgé de 41 ans, avait été tué par une frappe israélienne visant des civils qui attendaient une aide humanitaire dans le sud de Gaza.
L'Égyptien Salah, âgé de 33 ans et l'une des plus grandes stars de la Premier League, a déjà plaidé pour que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza et a appelé à un cessez-le-feu.
Salah est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, occupant la cinquième place des meilleurs buteurs de tous les temps avec 186 buts et 87 passes décisives. Il est également l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement.
Génocide contre les athlètes
Depuis le 7 octobre 2023, Israël a tué plus de 800 athlètes palestiniens, selon des responsables palestiniens.
Selon l'ONU, Israël a tué au moins 1 373 Palestiniens depuis le 27 mai alors qu'ils cherchaient de la nourriture dans le cadre de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, et dénoncée comme un « piège mortel ».
L'Association palestinienne de football a indiqué dans un communiqué : « L'ancien joueur de l'équipe nationale, Suleiman Al-Obeid, a été martyrisé lors d'une attaque des forces d'occupation alors qu'il attendait une aide humanitaire dans Gaza. »
Al-Obeid, âgé de 41 ans, né à Gaza et père de cinq enfants, est considéré comme l'une des plus grandes stars de l'histoire du football palestinien.
Il a disputé 24 matchs officiels avec l'équipe nationale et marqué deux buts.