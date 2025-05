-Le principal parti d'opposition de la Tanzanie, Chadema, a été disqualifié des élections générales de cette année ainsi que de toutes les élections partielles pour les cinq prochaines années après avoir refusé de signer un nouveau code de conduite électoral.

Ramadhani Kailima, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, a fait cette annonce samedi dans la capitale, Dodoma.

« Le code de conduite électoral est crucial pour garantir des élections libres et équitables, et il est essentiel que tous les partis y participent et le signent. Il s'applique au processus d’élection du président, des membres du parlement et des conseillers municipaux », a-t-il déclaré.

Le code, qui définit des normes éthiques pour les partis politiques avant le scrutin d'octobre, a été signé par 18 des 19 partis enregistrés dans le pays. Chadema est le seul à avoir refusé.

Réformes électorales

Un jour plus tôt, la commission avait averti que le refus de signer entraînerait des conséquences juridiques et électorales. Le secrétaire général de Chadema, John Mnyika, a réitéré la position du parti, affirmant qu'il ne signerait pas tant que des réformes électorales majeures ne seraient pas mises en œuvre.

L'exclusion du parti découle de sa position “Pas de réformes, pas d'élections”, qui exige une refonte complète du système électoral tanzanien.

Chadema réclame des amendements constitutionnels, une nouvelle législation électorale et une commission électorale indépendante. Le parti soutient que la structure actuelle favorise largement le parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi.

Bien que le gouvernement ait adopté des réformes en 2024, Chadema les a rejetées comme étant insuffisantes.

Des observateurs et des groupes de la société civile ont exprimé leurs préoccupations, estimant que l'exclusion de l'un des principaux partis d'opposition du pays pourrait compromettre la crédibilité et l'inclusivité du scrutin d'octobre.

La commission a indiqué que le code signé sera juridiquement contraignant.

