L'Éthiopie a inauguré mardi le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique, promettant de révolutionner le secteur énergétique du pays.

Pour l'Éthiopie, le Grand Barrage de la Renaissance (GERD) représente un projet national d'une ampleur historique et un symbole rare d'unité dans un pays déchiré par des conflits internes persistants.

S'élevant à 145 mètres de hauteur et s'étendant sur près de deux kilomètres de large sur le Nil Bleu, près de la frontière soudanaise, cette mégastructure de 4 milliards de dollars est conçue pour contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau et produire 5 000 mégawatts d'électricité, soit plus du double de la capacité actuelle de l'Éthiopie.

Cela en fait le plus grand barrage d'Afrique en termes de capacité énergétique, bien qu'il reste en dehors du top 10 mondial.

Invités de marque

Des images diffusées par les médias d'État ont montré le Premier ministre Abiy Ahmed visitant le site mardi matin en compagnie du président kényan William Ruto, du président somalien Hassan Sheikh Mohamud et du chef de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf.

Les festivités ont débuté la veille avec un spectacle éblouissant de lanternes, lasers et drones écrivant des slogans tels que "essor géopolitique" et "un bond vers l'avenir", sous les yeux d'Abiy, qui a fait de ce projet un pilier de son mandat.

Selon les données de la Banque mondiale, environ 45 % des 130 millions d'habitants de l'Éthiopie n'ont pas accès à l'électricité, et les coupures fréquentes à Addis-Abeba obligent entreprises et ménages à recourir à des générateurs.