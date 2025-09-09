L'Éthiopie a inauguré mardi le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique, promettant de révolutionner le secteur énergétique du pays.
Pour l'Éthiopie, le Grand Barrage de la Renaissance (GERD) représente un projet national d'une ampleur historique et un symbole rare d'unité dans un pays déchiré par des conflits internes persistants.
S'élevant à 145 mètres de hauteur et s'étendant sur près de deux kilomètres de large sur le Nil Bleu, près de la frontière soudanaise, cette mégastructure de 4 milliards de dollars est conçue pour contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau et produire 5 000 mégawatts d'électricité, soit plus du double de la capacité actuelle de l'Éthiopie.
Cela en fait le plus grand barrage d'Afrique en termes de capacité énergétique, bien qu'il reste en dehors du top 10 mondial.
Invités de marque
Des images diffusées par les médias d'État ont montré le Premier ministre Abiy Ahmed visitant le site mardi matin en compagnie du président kényan William Ruto, du président somalien Hassan Sheikh Mohamud et du chef de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf.
Les festivités ont débuté la veille avec un spectacle éblouissant de lanternes, lasers et drones écrivant des slogans tels que "essor géopolitique" et "un bond vers l'avenir", sous les yeux d'Abiy, qui a fait de ce projet un pilier de son mandat.
Selon les données de la Banque mondiale, environ 45 % des 130 millions d'habitants de l'Éthiopie n'ont pas accès à l'électricité, et les coupures fréquentes à Addis-Abeba obligent entreprises et ménages à recourir à des générateurs.
Les analystes estiment que le GERD, en construction depuis 2011, pourrait transformer l'économie éthiopienne, en augmentant la production industrielle, en facilitant la transition vers les véhicules électriques et en fournissant de l'énergie aux pays voisins grâce à des interconnexions régionales s'étendant jusqu'à la Tanzanie.
Les préoccupations de l'Égypte
Cependant, l'Égypte voisine, qui dépend du Nil pour 97 % de son eau, voit dans ce projet une catastrophe imminente. Avec une population de 110 millions d'habitants et de faibles précipitations, la dépendance de l'Égypte envers le fleuve est absolue.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a qualifié à plusieurs reprises le barrage de "menace existentielle" et a promis que l'Égypte prendrait toutes les mesures prévues par le droit international pour défendre sa sécurité hydrique.
L'impasse a exacerbé les rivalités régionales.
L'Égypte a renforcé ses liens avec l'Érythrée et la Somalie - toutes deux en relations tendues avec l'Éthiopie - et coordonne étroitement avec le Soudan, qui s'inquiète également de la diminution des débits.
Les tentatives de médiation par les États-Unis, la Banque mondiale, la Russie, les Émirats arabes unis et l'Union africaine ont toutes échoué au cours de la dernière décennie.