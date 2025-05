Par Shuaib Mahomed

Depuis que l'ancien président Donald Trump a pris ses fonctions en 2025, l'une de ses politiques économiques les plus controversées a été son recours agressif aux tarifs douaniers.

Présentés comme un outil traditionnel pour protéger les industries et corriger les déséquilibres commerciaux, les tarifs de Trump—en particulier sur les produits chinois—ont déclenché une guerre commerciale mondiale dont les effets se font sentir bien au-delà des États-Unis et de leurs principaux partenaires commerciaux, y compris dans les marchés émergents en Afrique.

À première vue, il peut sembler qu'un différend entre les États-Unis et la Chine ait peu à voir avec l'Afrique. Mais dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, les risques géopolitiques—tels que les politiques commerciales—peuvent provoquer des effets de volatilité qui se répercutent à travers les continents.

Les tarifs de Trump sur la Chine, ainsi que les mesures de rétorsion de la Chine, ont déclenché des effets d'entraînement susceptibles d'influencer le commerce, les investissements et le développement économique plus large de l'Afrique.

En conséquence, le continent pourrait être contraint de naviguer dans un paysage complexe marqué à la fois par des opportunités potentielles et des défis significatifs.

Déplacement des chaînes d'approvisionnement

Dans le passé, l'une des conséquences les plus évidentes des tarifs de Trump a été la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Alors que les entreprises américaines cherchaient à réduire leur dépendance aux fournisseurs chinois, beaucoup ont commencé à explorer d'autres options—y compris en Afrique.

Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et le Ghana ont été perçus comme de nouveaux pôles potentiels pour le textile et la fabrication légère, grâce à des coûts de main-d'œuvre faibles et à l'accès aux marchés américains sans droits de douane via l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Si les tarifs sur la Chine s'intensifient, les nations africaines pourraient à nouveau être bien placées pour en tirer parti.

Les multinationales, méfiantes face aux risques géopolitiques en Asie, pourraient investir dans la fabrication africaine pour se protéger contre de futurs chocs commerciaux.

Cela pourrait créer des emplois, favoriser le développement des compétences et stimuler les investissements dans les infrastructures.

Mais ce scénario optimiste repose sur des bases fragiles.

L'Afrique lutte encore avec des approvisionnements électriques incohérents, des réseaux de transport limités et une bureaucratie qui peut saper la confiance des investisseurs.

Sans investissements stratégiques dans la logistique et la gouvernance, l'Afrique risque de manquer cette opportunité.

Exportations agricoles

L'Afrique joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en matières premières et en produits agricoles, des secteurs particulièrement sensibles aux fluctuations des dynamiques commerciales internationales.

Lors de la précédente guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Trump, la Chine a répondu aux tarifs américains en recherchant des fournisseurs alternatifs pour des produits agricoles clés tels que le soja et l'huile de palme.

Ce changement a temporairement créé de nouvelles opportunités d'exportation pour les producteurs africains.

Cependant, les conflits commerciaux ont tendance à générer une volatilité significative sur les marchés.

Si une nouvelle imposition de tarifs par les États-Unis déclenche un autre cycle de mesures de rétorsion, les exportateurs africains pourraient en subir les conséquences négatives.

Une baisse soudaine de la demande chinoise, une instabilité accrue des prix ou un afflux de produits agricoles américains à prix compétitifs redirigés vers des marchés tiers pourraient affaiblir les industries locales et éroder la compétitivité des exportations africaines.

De plus, l'approche transactionnelle et souvent unilatérale de l'administration Trump en matière de politique étrangère pourrait poser des défis supplémentaires.

Les nations africaines ayant des liens économiques solides avec la Chine, qui est actuellement le plus grand partenaire commercial bilatéral du continent, pourraient faire face à des pressions diplomatiques ou économiques indirectes de la part des États-Unis.

Cela pourrait menacer des accords commerciaux préférentiels tels que l'AGOA, compliquant ainsi la position de l'Afrique dans le système commercial mondial.

Impact sur les économies africaines

La récente pause de 90 jours sur les tarifs décidée par le président Trump a temporairement apaisé la volatilité des marchés financiers ces derniers jours.

Cependant, une question cruciale demeure : quel serait l'impact économique sur les économies africaines si ces tarifs étaient rétablis ?

En 2024, les exportations de l'Afrique vers les États-Unis étaient évaluées à environ 39,5 milliards de dollars, représentant 5,24 % des exportations totales de la région.

La reprise des tarifs ciblant les marchés émergents africains entraînerait probablement une baisse de la demande pour les produits africains.

Cela réduirait à son tour les revenus d'exportation, en particulier pour les agriculteurs et les producteurs, et diminuerait les investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture, les matières premières et la fabrication.

Un tel ralentissement entraînerait inévitablement une contraction du PIB.

Cette situation est particulièrement préoccupante étant donné que de nombreuses économies africaines fonctionnent avec des ratios dette/PIB élevés.

Une baisse du PIB aggraverait ces ratios, exerçant une pression supplémentaire à la hausse sur les coûts d'emprunt et compliquant la gestion de la dette publique.

De plus, le rétablissement des tarifs pourrait également dissuader les investissements directs étrangers (IDE).

Les investisseurs recherchent généralement des environnements d'exportation stables et rentables ; si les exportations africaines sont soumises à des tarifs plus élevés, le risque perçu et la rentabilité réduite pourraient pousser les entreprises multinationales à déplacer leurs opérations vers des régions offrant un accès au marché plus favorable.

Cela freinerait la diversification économique et limiterait la création d'emplois dans des secteurs critiques tels que la fabrication, l'agro-industrie et les énergies renouvelables—des secteurs essentiels aux objectifs de développement à long terme du continent.

Renforcer la production domestique dans les secteurs agricoles et manufacturiers de l'Afrique est une démarche stratégique vers l'indépendance économique, le développement à long terme et une compétitivité commerciale accrue.

En agriculture, augmenter les investissements dans l'irrigation, les techniques agricoles modernes, les installations de stockage et la recherche peut considérablement améliorer la productivité et réduire les pertes après récolte.

Soutenir les petits exploitants agricoles grâce à un accès au crédit abordable, aux intrants et aux marchés est également essentiel pour construire un système alimentaire résilient.

Du côté de la fabrication, le développement de zones industrielles, l'amélioration de l'accès à l'énergie et la réduction des obstacles bureaucratiques peuvent attirer des investissements et promouvoir la valeur ajoutée aux matières premières, plutôt que de les exporter sous forme brute.

Encourager la production locale ne crée pas seulement des emplois, mais développe également les compétences, renforce les chaînes d'approvisionnement et réduit la dépendance aux marchés mondiaux volatils.

Le soutien gouvernemental à travers des politiques favorables, le développement des infrastructures et l'intégration commerciale régionale (comme la Zone de libre-échange continentale africaine) peut accélérer davantage la croissance et la compétitivité dans ces secteurs critiques, atténuant ainsi l'impact des futurs tarifs commerciaux imposés aux économies africaines.

Renforcer la résilience

En somme, bien que les politiques tarifaires de Trump visent principalement à protéger les intérêts économiques des États-Unis, leurs répercussions mondiales pourraient avoir un impact significatif sur les économies africaines.

Des flux commerciaux perturbés et une incertitude en matière d'investissement à une compétitivité réduite des exportations et à des pressions croissantes sur la dette, la reprise des tarifs représente un risque sérieux pour la stabilité économique et les perspectives de croissance de l'Afrique.

Pour relever ces défis, les nations africaines doivent renforcer l'intégration régionale, diversifier leurs partenariats commerciaux et améliorer leurs capacités de production à valeur ajoutée pour bâtir une plus grande résilience dans un environnement commercial mondial de plus en plus incertain.

L'auteur, Shuaib Mahomed, est un économiste sud-africain dont les recherches portent sur les retombées des marchés financiers, la volatilité et les risques géopolitiques.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.