Pourquoi le FC Barcelone s’en prend-il autant à son capitaine Ter Stegen ?
Le Barça envisage de prendre des mesures disciplinaires graves à l'encontre de Ter Stegen, qui a refusé de partager son dossier médical.
9 août 2025

D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone envisagerait de sanctionner Marc-André ter Stegen, le gardien ayant refusé d'autoriser l’envoi de son rapport médical — concernant sa blessure et l'opération subie — à la commission médicale de la Liga.

La commission médicale de la Liga évalue les blessures afin de permettre aux clubs d’utiliser une partie du salaire d’un joueur blessé pour recruter un remplaçant.

En refusant de transmettre son rapport médical, Ter Stegen a poussé le Barça à saisir son service juridique, qui prépare un dossier disciplinaire susceptible de déboucher sur une sanction interne.

Le club espagnol n’a pas encore inscrit huit joueurs pour la Liga 2025–2026, dont Szczęsny, Rashford et plusieurs jeunes. Le blocage est principalement dû aux contraintes du fair-play financier imposées par la Liga.

Motifs juridiques possibles

Selon le rapport, le FC Barcelone pourrait fonder son action sur l'actuelle convention collective entre la Liga et l'Association des footballeurs espagnols (AFE).

Nos recommandations

Cet accord qualifie de "très grave" tout acte de désobéissance qui perturbe gravement la discipline de l'équipe ou cause un préjudice grave au club, y compris le non-respect d'une sanction.

Jusqu’à 30 jours de suspension sans rémunération

Dans ce cas, le refus de Ter Stegen est considéré comme un acte de désobéissance et porte préjudice au club car il empêche Barcelone de dégager la marge salariale nécessaire à l'enregistrement de nouveaux joueurs.

Les sanctions prévues dans ce cadre vont de la suspension sans solde de 11 à 30 jours à une amende ou, dans les cas les plus graves, à la résiliation du contrat et au licenciement.

Pour les joueurs gagnant plus de 100 000 euros par mois, les amendes peuvent atteindre 35 % du salaire mensuel.

Ter Stegen a disputé plus de 400 matches avec le FC Barcelone depuis son arrivée en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Il a notamment remporté la Ligue des champions et six titres de Liga.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
