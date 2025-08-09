D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone envisagerait de sanctionner Marc-André ter Stegen, le gardien ayant refusé d'autoriser l’envoi de son rapport médical — concernant sa blessure et l'opération subie — à la commission médicale de la Liga.

La commission médicale de la Liga évalue les blessures afin de permettre aux clubs d’utiliser une partie du salaire d’un joueur blessé pour recruter un remplaçant.

En refusant de transmettre son rapport médical, Ter Stegen a poussé le Barça à saisir son service juridique, qui prépare un dossier disciplinaire susceptible de déboucher sur une sanction interne.

Le club espagnol n’a pas encore inscrit huit joueurs pour la Liga 2025–2026, dont Szczęsny, Rashford et plusieurs jeunes. Le blocage est principalement dû aux contraintes du fair-play financier imposées par la Liga.

Motifs juridiques possibles

Selon le rapport, le FC Barcelone pourrait fonder son action sur l'actuelle convention collective entre la Liga et l'Association des footballeurs espagnols (AFE).