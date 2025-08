Le changement climatique a intensifié les conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui s'étendent désormais des États du nord jusqu'au sud, alors que la lutte pour des ressources de plus en plus rares devient plus meurtrière.

Dans le sud-est, le groupe séparatiste Indigenous People of Biafra (IPOB) et son bras armé, le Eastern Security Network (ESN), qualifiés de terroristes par le gouvernement, mènent une guerre paralysant l'activité économique par la violence et l'intimidation.

Le Nigeria augmente ses dépenses militaires année après année, mais les approches traditionnelles n'ont pas encore donné les résultats escomptés. La Turquie vise désormais à faire la différence.

Technologie turque

L'entreprise de défense basée à Ankara, Havelsan, fournit des drones autonomes BAHA capables de décollage et d'atterrissage verticaux, promettant une flexibilité et des performances opérationnelles accrues.

STM, l'un des sous-traitants en équipements de défense des forces armées turques, exporte des systèmes aériens sans pilote mini-spotter appelés Togan.

Les camions blindés 4x4 proviennent de Nurol Makina, tandis qu'Asisguard fournit des composants pour ses drones armés Songar.

Environ dix autres sous-traitants turcs complètent la chaîne croissante d'équipements de défense, que Matawalle décrit comme une "coopération fructueuse".

Le partenariat Turquie-Nigeria ne se limite pas à ce pays. À travers le Sahel, l'influence turque s'étend rapidement, offrant des alternatives aux engagements bilatéraux avec les pays occidentaux, souvent coûteux pour les nations africaines.

Au Niger, l'envoyé turc Mustafa Turker Ari a déclaré à l'agence Anadolu que son pays finançait la force de lutte contre le terrorisme du G5 Sahel – un cadre institutionnel conjoint impliquant le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.

L'implication accrue de la Turquie témoigne d'un engagement clair envers la stabilité régionale au-delà des arrangements bilatéraux.

Sur l'autoroute Abuja-Kaduna, l'intégration des équipements turcs dans la matrice de sécurité du Nigeria représente plus qu'un simple transfert de technologie. Cela reflète également un changement dans la manière dont les nations africaines abordent désormais les partenariats internationaux, recherchant des alliés qui coopèrent sans condescendance.

Le Nigeria estime que le partenariat en matière de sécurité avec la Turquie offre une équation différente pour un problème ancien, espérant qu'il inversera la tendance.

Cependant, Matawalle souligne que la technologie seule ne résoudra pas la crise de sécurité du Nigeria, appelant à une collaboration nationale accrue, en particulier pour le renseignement provenant des communautés des régions touchées, où les criminels et les terroristes s'infiltrent souvent parmi les populations civiles pour échapper à la détection par les forces de sécurité.