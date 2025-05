La révélation explosive du député américain Scott Perry selon laquelle l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) aurait financé le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria a provoqué une réaction qui ressemble à une tentative désorganisée de gérer une crise diplomatique.

La mission américaine au Nigeria a publié un message sur X le 18 février pour condamner Boko Haram pour son "mépris flagrant de la vie humaine", tout en assurant au pays d'Afrique de l'Ouest que des "systèmes complets de suivi et d'évaluation sont en place pour vérifier que l'aide américaine atteint bien les bénéficiaires prévus".

Cette déclaration faisait suite à une audition d'une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis, où le Républicain de Pennsylvanie a critiqué l'historique opérationnel de l'USAID, qualifiant l'agence de "caisse noire financée par les contribuables pour le détournement de fonds et les excès mondialistes".

Les accusations de Perry ont touché un point sensible au Nigeria, où Boko Haram a tué plus de 50 000 personnes et forcé 2,5 millions d'autres à fuir, beaucoup cherchant refuge au Niger, au Tchad et au Cameroun.

Le Sénat nigérian a rapidement réagi pour traiter la question "grave et préoccupante" du financement présumé d'activités terroristes par l'USAID dans le pays. Il a annoncé la semaine dernière son intention de convoquer les chefs de la sécurité nationale, y compris le conseiller national à la sécurité, pour une session de haut niveau.

Le sénateur Ali Ndume, originaire du nord-est du Nigeria, où Boko Haram sévit depuis 2009, a demandé une enquête approfondie. Il a lié les accusations de Perry à des soupçons de longue date concernant l'implication d'organisations internationales à but non lucratif dans le soutien aux groupes terroristes, y compris par la fourniture de formations au maniement des armes.

Une certaine méfiance

"Les agences de sécurité nigérianes ont soulevé cette question de manière indirecte à plusieurs reprises. Le gouvernement de l'État de Borno a toujours été méfiant à l'égard de certaines ONG", a déclaré Ndume, en faisant référence à l'État le plus durement touché par la violence de Boko Haram.

"Nous nous demandons depuis des années—au-delà des raids et des enlèvements—d'où ces terroristes tirent-ils leurs financements ? C'est préoccupant. Maintenant qu'un membre du Congrès américain en a parlé ouvertement, nous ne pouvons pas écarter cela comme une simple allégation."

Un réseau tentaculaire

Dans une interview accordée à Al Jazeera en janvier, le chef de l'armée nigériane, le général Christopher Musa, a exprimé ses inquiétudes concernant le financement étranger de Boko Haram depuis près de vingt ans.

Il a déploré le fait que les efforts de l'armée nigériane pour contenir Boko Haram étaient continuellement contrecarrés par des "pays étrangers qui les aident avec de l'argent et des armes".

Le général Musa a cité des cas où des combattants de Boko Haram ont été "capturés par l'armée alors qu'ils étaient en possession de fonds liés à de puissantes nations étrangères, suggérant que des acteurs internationaux pourraient être complices du soutien au groupe".

L'ancien ministre des Affaires étrangères, le professeur Bolaji Akinyemi, a appuyé les déclarations du chef de l'armée lors d'une interview sur Arise TV le 17 février.

"J'ai fait partie du comité sur Boko Haram, et les villageois nous ont constamment parlé d'hélicoptères pilotés par des étrangers qui atterrissaient régulièrement à Borno avec des armes, des munitions et de l'argent", a-t-il affirmé.

Le professeur Akinyemi, dont le mandat de ministre des Affaires étrangères a coïncidé avec la fin de la guerre froide, a également renforcé l'idée selon laquelle des puissances occidentales successives ont cherché à déstabiliser le Nigeria, en remontant cette tendance à l'époque coloniale britannique.

Une réponse superficielle

La réponse américaine aux révélations de Perry contenait les références diplomatiques attendues, mentionnant que le secrétaire d'État américain de l'époque avait désigné Boko Haram comme une "organisation terroriste étrangère" le 14 novembre 2013, "afin de bloquer les actifs et les efforts de collecte de fonds de l'organisation, de poursuivre ses membres et de restreindre leurs déplacements aux États-Unis".

"Les États-Unis continuent de travailler avec le Nigeria et ses partenaires régionaux pour lutter contre le terrorisme", indiquait le communiqué.

Alors que les analystes en sécurité au Nigeria débattent de la question de savoir si cela marque effectivement la fin d'une source majeure de financement de Boko Haram, le secret semble bel et bien éventé.

"Les allégations de Perry semblent fortement politisées, bien qu'on ne puisse nier que certaines nations ont historiquement soutenu des groupes terroristes dans le monde", a déclaré Kabiru Adamu, directeur de la société nigériane de conseil en sécurité Beacon Consulting, à TRT Afrika.

L'analyste et ancien candidat à la présidentielle nigériane Adamu Garba considère ces révélations comme "un développement bienvenu pour l'Afrique".

"Si vous regardez la liste des dix principaux pays où l'USAID est le plus actif — de l'Ukraine en tête jusqu'au Soudan du Sud — vous verrez que presque tous ces pays sont en proie au chaos malgré les sommes importantes qui leur sont allouées", a-t-il déclaré lors d'une récente interview télévisée.

"Le Nigeria est un bénéficiaire majeur de l'aide américaine, recevant 1,02 milliard de dollars en 2023, dont une grande partie via des agences comme l'USAID. Alors, on commence à se poser des questions sur les 824 millions de dollars investis au Nigeria en 2023. Où va cet argent ? Sommes-nous sûrs que cet argent n'est pas utilisé pour une guerre non conventionnelle et irrégulière ?"