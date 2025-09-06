La FIFA a dévoilé vendredi un panel de 16 membres prestigieux, nommé « Players' Voice Panel », pour lutter contre le racisme dans le football. Ce groupe est dirigé par l'ancien Ballon d'Or George Weah, accompagné de légendes comme Didier Drogba et la Brésilienne Formiga, figure emblématique des Jeux olympiques.
Ce groupe diversifié, composé de joueurs et joueuses de 14 pays, aura pour mission de conseiller sur les stratégies anti-racisme, de participer à des programmes éducatifs et de contribuer aux réformes dans le football.
« Ces 16 membres du panel soutiendront l'éducation à tous les niveaux du jeu et proposeront de nouvelles idées pour un changement durable », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.
Crimes
« Ils pousseront également à un changement de culture dans le football, en veillant à ce que les mesures contre le racisme ne soient pas seulement discutées, mais mises en œuvre, sur le terrain comme en dehors. Soyons clairs : le racisme et la discrimination ne sont pas simplement des erreurs – ce sont des crimes. Tous les incidents de racisme, qu'ils se produisent dans les stades ou en ligne, doivent être pleinement sanctionnés, tant par le football que par la société. »
Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth, a été victime d'abus racistes lors de la première journée de la saison de Premier League à Liverpool le mois dernier. À cette occasion, Infantino avait annoncé que le « Players' Voice Panel » entrerait en contact avec l'international ghanéen.
« Le football apporte unité et développement. Il renforce également l'humanité », a souligné George Weah, seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or et ancien président du Liberia. « Je continuerai à déployer tous mes efforts, comme je l'ai fait par le passé et comme je continue de le faire, pour promouvoir ce sport, car le football, c'est la vie. Je suis honoré de servir dans ce rôle. »
Une procédure en trois étapes
Lors du Congrès de la FIFA l'année dernière, l'instance dirigeante du football mondial a mis à jour son code disciplinaire pour inclure des amendes accrues en cas d'abus racistes envers les joueurs, les officiels de match ou le personnel des équipes. Le plafond maximum est désormais fixé à 5 000 000 de francs suisses (6,24 millions de dollars).
Une procédure anti-discrimination en trois étapes a également été adoptée. Elle prévoit que l'arbitre demande une annonce publique pour appeler à l'arrêt de tels comportements, suspende le match jusqu'à ce qu'ils cessent, et, dans certains cas, abandonne le match.
Composition du « Players' Voice Panel » : George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Ivan Cordoba (Colombie), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Khalilou Fadiga (Sénégal), Formiga (Brésil), Jessica Houara (France), Maia Jackman (Nouvelle-Zélande), Sun Jihai (Chine PR), Blaise Matuidi (France), Aya Miyama (Japon), Lotta Schelin (Suède), Briana Scurry (États-Unis), Mikael Silvestre (France) et Juan Pablo Sorin (Argentine).