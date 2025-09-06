La FIFA a dévoilé vendredi un panel de 16 membres prestigieux, nommé « Players' Voice Panel », pour lutter contre le racisme dans le football. Ce groupe est dirigé par l'ancien Ballon d'Or George Weah, accompagné de légendes comme Didier Drogba et la Brésilienne Formiga, figure emblématique des Jeux olympiques.

Ce groupe diversifié, composé de joueurs et joueuses de 14 pays, aura pour mission de conseiller sur les stratégies anti-racisme, de participer à des programmes éducatifs et de contribuer aux réformes dans le football.

« Ces 16 membres du panel soutiendront l'éducation à tous les niveaux du jeu et proposeront de nouvelles idées pour un changement durable », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

Crimes

« Ils pousseront également à un changement de culture dans le football, en veillant à ce que les mesures contre le racisme ne soient pas seulement discutées, mais mises en œuvre, sur le terrain comme en dehors. Soyons clairs : le racisme et la discrimination ne sont pas simplement des erreurs – ce sont des crimes. Tous les incidents de racisme, qu'ils se produisent dans les stades ou en ligne, doivent être pleinement sanctionnés, tant par le football que par la société. »

Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth, a été victime d'abus racistes lors de la première journée de la saison de Premier League à Liverpool le mois dernier. À cette occasion, Infantino avait annoncé que le « Players' Voice Panel » entrerait en contact avec l'international ghanéen.