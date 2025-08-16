La police anglaise a ouvert une enquête pour crime haineux après avoir expulsé un supporter de 47 ans du stade de Liverpool pour des accusations d'abus racistes envers l'attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo, lors du match d'ouverture de la saison de Premier League.

L'incident s'est produit vendredi soir à Anfield, lorsque Semenyo, d'origine ghanéenne, a signalé les abus à l'arbitre Anthony Taylor en première mi-temps, alors que le score était de 0-0.

Le jeu a été brièvement interrompu le temps pour Taylor de discuter avec les entraîneurs et les capitaines des deux équipes.

« La police de Merseyside ne tolérera aucun crime haineux, sous quelque forme que ce soit », a déclaré le chef inspecteur Kev Chatterton, commissaire du match.

L'identité du supporter a été confirmée et il a été expulsé du stade, a indiqué la police.

« Nous prenons ce type d'incidents très au sérieux et, dans des cas comme celui-ci, nous chercherons activement à obtenir des interdictions de stade, en collaboration avec le club, contre les responsables », a ajouté Chatterton.

Abus racistes en ligne