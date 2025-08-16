SPORTS
La police enquête après que la star ghanéenne Semenyo a signalé des insultes racistes à Liverpool
Le match de Liverpool a été interrompu après que des abus racistes ont été signalés par Semenyo de Bournemouth, la police de Merseyside indiquant qu'une enquête était en cours.
La police enquête après que la star ghanéenne Semenyo a signalé des insultes racistes à Liverpool
Antoine Semenyo de Bournemouth célèbre son deuxième but contre Liverpool. / AP
16 août 2025

La police anglaise a ouvert une enquête pour crime haineux après avoir expulsé un supporter de 47 ans du stade de Liverpool pour des accusations d'abus racistes envers l'attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo, lors du match d'ouverture de la saison de Premier League.

L'incident s'est produit vendredi soir à Anfield, lorsque Semenyo, d'origine ghanéenne, a signalé les abus à l'arbitre Anthony Taylor en première mi-temps, alors que le score était de 0-0.

Le jeu a été brièvement interrompu le temps pour Taylor de discuter avec les entraîneurs et les capitaines des deux équipes.

« La police de Merseyside ne tolérera aucun crime haineux, sous quelque forme que ce soit », a déclaré le chef inspecteur Kev Chatterton, commissaire du match.

L'identité du supporter a été confirmée et il a été expulsé du stade, a indiqué la police.

« Nous prenons ce type d'incidents très au sérieux et, dans des cas comme celui-ci, nous chercherons activement à obtenir des interdictions de stade, en collaboration avec le club, contre les responsables », a ajouté Chatterton.

Abus racistes en ligne

Semenyo, qui a marqué les deux buts de Bournemouth lors de la défaite 4-2, a ensuite publié des captures d'écran montrant d'autres abus racistes qu'il a reçus en ligne.

« Quand cela s'arrêtera-t-il ? », a écrit l'international ghanéen de 25 ans sur son compte Instagram.

Les joueurs de Bournemouth ont réconforté Semenyo, et un message anti-discrimination a été diffusé au public d'Anfield après le coup de sifflet de la mi-temps.

La Premier League a également annoncé qu'elle enquêterait sur l'incident et « offrirait son plein soutien au joueur et aux deux clubs ».

Dans un communiqué, Liverpool a affirmé être au courant de l'accusation et a condamné « le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes ».

« Le club ne peut pas commenter davantage, car l'incident présumé de ce soir fait l'objet d'une enquête policière en cours, que nous soutiendrons pleinement », a-t-il ajouté tard vendredi soir.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
