Les joueurs de Liverpool se sont réunis samedi dans la ville portugaise de Gondomar pour les funérailles de leur coéquipier de la Premier League anglaise, Diogo Jota, décédé avec son jeune frère dans un accident de voiture en Espagne jeudi.

Le capitaine du club, Virgil Van Dijk, le gardien Caoimhin Kelleher et l'entraîneur Arne Slot faisaient partie des coéquipiers, anciens et actuels, qui sont arrivés au Portugal tard vendredi pour rendre hommage à l'attaquant et à son frère, André Silva.

RELATED TRT Global - Qui est Diogo Jota, l'attaquant portugais de Liverpool mort dans un accident de voiture en Espagne ?

Ils devraient se joindre à la famille en deuil et à des centaines d'habitants de Gondomar, une petite ville du nord du Portugal où Jota a grandi, pour les funérailles à l'église Igreja Matriz.

Défaillance du pneu

Rute Cardoso, qui avait épousé Jota il y a seulement quelques semaines, devrait être accompagnée des trois jeunes enfants du couple.

La mort de Jota à l'âge de 28 ans a provoqué une onde de choc dans le monde du football et au-delà, avec des messages de condoléances affluant de la part de dirigeants nationaux ainsi que de tout le milieu sportif.

Les frères auraient été en route vers un ferry en Espagne pour se rendre en Grande-Bretagne lorsque leur Lamborghini a quitté la route et a pris feu après minuit jeudi.

La police a indiqué qu'elle soupçonnait l'éclatement d'un pneu.