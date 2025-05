Par Ayan Hag Hersi

Un photographe du Nord global, équipé d’un matériel de haute qualité et bénéficiant de connexions, est envoyé dans le Sud global avec la mission de capturer les problèmes de santé vécus par les communautés.

Les images prises par le photographe sont utilisées par des organisations de santé mondiale, des associations caritatives et des organisations humanitaires, qui s’appuient largement sur ces images pour documenter des problématiques, des épidémies et des crises, et pour assurer leur fonctionnement.

Toutefois, ces images peuvent être non éthiques et accentuer des inégalités qui doivent être traitées.

Attention à l’héritage du colonialisme

L’écrivain et universitaire kenyan Ngugi wa Thiong’o a discuté du concept de la décolonisation linguistique. En s’adressant aux auteurs africains, il a confronté le dilemme auquel ils sont confrontés lorsqu’ils utilisent une langue étrangère, comme l’anglais ou le français, plutôt que leurs langues indigènes.

Il a affirmé que préserver les langues africaines joue un rôle constructif dans la culture, l’histoire et l’identité d’une nation. De la même manière, on peut dire que l’imagerie a également un rôle constructif dans l’identité culturelle et historique d’un pays.

La responsabilité croissante des photographes

La montée en puissance de la photographie impose une plus grande responsabilité éthique aux photographes.

En prenant une image, le photographe construit un récit, une histoire ou un message destiné à être diffusé.

Ce récit, cette histoire ou ce message, combiné à l’image photographique, agira comme un « ambassadeur » représentant les individus ou les expériences photographiées.

Les images ont donc un pouvoir qui influence la perception des personnes photographiées par elles-mêmes et par les spectateurs, les plaçant dans une certaine relation au monde.

Si un photographe ne s’engage pas de manière éthique, il risque d’alimenter la domination des images, perpétuant des racines coloniales et hégémoniques dans les images utilisées par les organisations mondiales en charge de la santé, de l’humanitaire et de l’aide.

Respecter le consentement, la pertinence et l’éthique

Pour toute photo, il est essentiel d’obtenir le consentement et de réfléchir sérieusement à l’intégrité et à la pertinence de l’image.

Des photos montrant des personnes identifiables dans des situations sensibles, de détresse ou de catastrophe environnementale ont été publiées à l’échelle mondiale, exposant ainsi ces individus à l’exploitation et à la stigmatisation.

Cela soulève des questions essentielles : le consentement des personnes photographiées a-t-il été obtenu ? Ces images sont-elles appropriées ?

Pour examiner cette question, un groupe de chercheurs en santé mondiale a mené une étude sur la pertinence et le respect des images publiées dans les rapports de santé mondiale.

À la suite de l'analyse et des conclusions, le groupe a élaboré un cadre de bonnes pratiques fondé sur quatre critères : la preuve du consentement, la pertinence des images pour le rapport, l'intégrité et le respect des personnes, ainsi que l'équité et l'adéquation des personnes photographiées.

Ce cadre, relativement récent, n’a pas encore été pleinement adopté par les acteurs de la santé mondiale.

Par ailleurs, plusieurs organisations internationales ont publié leurs propres lignes directrices éthiques pour la photographie.

Par exemple, la Confédération des ONG de coopération pour le développement et l’aide humanitaire (CONCORD) met l’accent sur la représentation exacte des sujets, la prévention des stéréotypes et le respect des préférences des individus concernant leur identification.

Malgré la reconnaissance généralisée de l’importance du respect, du consentement, de l’intégrité et de l’équité, ces lignes directrices ne sont pas toujours suivies.

Encourager des pratiques éthiques et équitables

Lorsque des organisations établissent des codes de conduite pour la capture d’images, c’est au photographe de les respecter.

Cependant, les photographes n’ont souvent aucun contrôle sur l’usage et la diffusion de leurs images.

Les organisations ont donc le devoir de promouvoir une photographie éthique, où les éditeurs, les responsables de communication et les rédacteurs respectent ces codes.

Un photographe décide quelles images méritent d’être prises et lesquelles sont appropriées pour être partagées.

En fin de compte, ce sont eux qui doivent garantir que les photographies sont prises avec le consentement des personnes photographiées, en préservant leur dignité.

Lorsque le consentement est obtenu, il doit être documenté et partagé avec les organisations.

De cette manière, photographes et organisations travaillent ensemble pour établir une base éthique dans la capture et la publication des images.

Représenter fidèlement le contexte

Les photographes sont les mieux placés pour fournir un contexte précis autour d’une photographie.

Ceux qui respectent les normes éthiques doivent accompagner leurs images de légendes détaillées expliquant leur contexte et identifiant les personnes impliquées, garantissant ainsi que la voix et l’histoire des sujets sont respectées et fidèlement représentées.

Une autre manière d’assurer une représentation fidèle du contexte et des voix locales est d’engager des photographes locaux.

En établissant des partenariats avec les populations locales et en recrutant des experts sur place, la connaissance et la compréhension du terrain garantissent une représentation plus précise des images.

Dans son livre The Foreign Gaze, Seye Abimbola écrit : « …le regard étranger, dont le pouvoir façonne notre posture et ce que nous pouvons voir ou dire ».

Ainsi, les experts locaux assurent une représentation plus authentique des images prises.

L’image comme outil narratif puissant

Comme mentionné précédemment, et en lien avec la pensée de Ngugi wa Thiong’o, l’image joue également un rôle essentiel dans la représentation de la culture, de l’histoire et de l’identité d’une nation.

L’utilisation non éthique et inéquitable des images entraîne des récits biaisés, qui nuisent à l’identité et à la dignité d’une nation.

L’auteure, Ayan Hag Hersi, est journaliste et chercheuse. Elle a précédemment travaillé pour la BBC, l’OMS et le SIPRI. Elle écrit sur l’épistémologie, l’éthique et la santé mondiale.

