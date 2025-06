La victoire de Hasset Dereje Admassu, couronnée Miss Monde Afrique et Première Dauphine lors de la 72e édition du concours Miss Monde, a suscité une vague d'euphorie parmi les fans de concours de beauté en Éthiopie.

Le plus haut classement jamais atteint par une candidate éthiopienne dans l'histoire de Miss Monde, a apporté une immense fierté.

Dans une démonstration éblouissante de grâce, d'intellect et de plaidoyer, Hasset Dereje Admassu, originaire d'Éthiopie, a captivé le monde lors de la 72e édition de Miss Monde, redéfinissant ce que signifie être une icône de beauté mondiale.

La grande finale, qui s'est tenue à Hyderabad, en Inde, le samedi 31 mai 2025, s'est conclue avec le couronnement de la Thaïlandaise Opal Suchata Chuangsri en tant que Miss Monde 2025.

Plus qu'une couronne

Pour Hasset, diplômée en santé publique, sa participation était profondément ancrée dans un objectif.

Son projet intitulé "Beauty With a Purpose" (être belle et avoir un objectif) se concentre sur la santé maternelle et l'éducation des filles dans les communautés rurales.

"Il y a tant d'enfants et de mères derrière moi qui seront motivés et décideront de faire beaucoup de choses simplement parce que je me tiens ici devant vous", a déclaré Hasset aux juges sous des applaudissements nourris.

Sur Instagram, Hasset a exprimé son immense honneur de représenter l'Afrique.

"Je me sens très honorée et très fière de représenter l'Afrique", a-t-elle posté, "J'espère bien vous représenter tous et raconter nos histoires encore méconnues."

Une victoire pour une nation

L'exploit historique de Hasset est célébré comme une avancée majeure pour la représentation éthiopienne et africaine sur la scène internationale des concours de beauté.

Sa performance a souligné l'importance cruciale de la substance, du plaidoyer et de l'identité culturelle dans les concours de beauté mondiaux.

Lire aussi : Côte d'Ivoire: Ce que l'on sait de la mort des cinq détenus à Bouaké

L'équipe de Miss Monde Ethiopie a résumé le sentiment national, décrivant ce moment comme empreint d'une "immense fierté" et d'une "émotion sincère".

"Pour la toute première fois, l'Éthiopie s'est hissée au sommet de la scène mondiale à Miss Monde. Elle a brisé des barrières, réécrit l'histoire et inauguré une nouvelle ère de représentation pour les femmes éthiopiennes à travers le monde", a écrit l'équipe sur Instagram.

La victoire de Hasset lui permettra de poursuivre son travail de plaidoyer essentiel, servant de voix pour l'équité en matière de santé et l'autonomisation des femmes, tant au niveau local qu'international.