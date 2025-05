Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a évoqué mercredi 2 avril avec son homologue turc, Hakan Fidan, les sujets d’actualité internationale.

‘’Les deux ministres ont réaffirmé la nécessité de travailler au suivi du cessez-le-feu et de continuer à œuvrer en vue d’une paix juste, globale et durable, basée sur de solides garanties de sécurité pour l’Ukraine’’, indique le Quai d’Orsay dans une déclaration de son porte-parole, consulté par Anadolu.

Jean-Noël Barrot et Hakan Fidan ont également discuté de la situation en Syrie et souligné ‘’l’importance de soutenir une transition politique juste, inclusive, répondant aux aspirations du peuple syrien et respectueuse des droits de tous les Syriens’’.

Le chef de la diplomatie française a rappelé à cette occasion ‘’la ferme condamnation de la France des graves violences survenues dans le nord-ouest de la Syrie en mars dernier’’. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue turc ont souligné l’importance que ‘’toute la lumière soit faite sur ces crimes et à ce que leurs auteurs soient punis’’.

Jean-Noël Barrot a également ‘’salué l’accord signé entre le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, et les autorités de la transition syrienne’’, ajoute le communiqué du Quai d’Orsay.

Respect du cessez-le feu à Gaza

Concernant Gaza, les deux officiels ont réitéré ‘’leur volonté commune d’œuvrer au maintien du cessez-le feu, à la libération de tous les otages et à l’obtention d’une paix durable, fondée sur la solution à deux États’’.

Pour ce qui est du Caucase, Jean-Noël Barrot et Hakan Fidan ont indiqué que ‘’la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des deux États, devait permettre au Sud-Caucase de devenir un espace de paix, d’intégration et de coopération’’.

Erdogan promet des poursuites judiciaires contre le “sabotage” économique

Enfin, les deux officiels ont fait un point sur la relation bilatérale entre Paris et Ankara. ‘’Ils ont salué la dynamique positive des échanges commerciaux bilatéraux et rappelé leur souhait de tenir prochainement la 8e session du comité mixte économique et commercial France-Turquie (JETCO)’’, ajoute le communiqué de la diplomatie française.

Les deux ministres ont évoqué, en outre, les relations entre l’Union européenne et la Turquie.

