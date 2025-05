L'armée nigériane a lancé le premier drone de combat construit localement, développé en partenariat avec une entreprise locale spécialisée dans la fabrication de drones.

Le chef d'état-major des armées, le général Christopher Musa, a qualifié ce programme de pas significatif dans le parcours du Nigeria vers l'autonomie en matière de technologie de défense et le renforcement de la sécurité nationale.

Le drone a été inauguré plus tôt cette semaine au siège de Briech UAS dans la capitale, Abuja.

Les États-Unis et les pays européens ont auparavant refusé d'armer lourdement l'armée nigériane en raison de préoccupations concernant des allégations de violations des droits de l'homme, bien que le pays d'Afrique de l'Ouest nie tout acte répréhensible.

“L'appareil jouera un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de notre armée, surtout dans un monde où la production d'équipements militaires modernes est semée d'embûches en raison des enjeux géopolitiques mondiaux”, a déclaré le général Musa.

“Si vous ne produisez pas ce dont vous avez besoin, vous serez subordonné aux autres, même si vous disposez des ressources financières pour l'acquérir”, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que cet appareil permettra au Nigeria de réagir rapidement face aux défis sécuritaires, tout en réduisant sa dépendance aux approvisionnements étrangers.

L'année dernière, le Nigeria a acquis deux hélicoptères de combat T129 ATAK de la Turquie pour renforcer sa lutte contre les groupes terroristes.

Les avions de combat T-129 ATAK, produits par TAI, figurent parmi les équipements militaires turcs qui suscitent un grand intérêt à l'échelle mondiale.

Les liens militaires et économiques entre le Nigeria et la Turquie continuent de se renforcer. Ces dernières années, les deux pays ont réalisé des avancées significatives et devraient signer prochainement un nouvel accord de défense d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, selon des sources.

