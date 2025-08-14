INTERNATIONAL
2 min de lecture
Washington imposent des sanctions à des responsables sur les missions médicales de Cuba en Afrique
Le Département d'État annonce des restrictions de visa et des révocations visant des responsables gouvernementaux d'Afrique, de Cuba, de Grenade et du Brésil.
Washington imposent des sanctions à des responsables sur les missions médicales de Cuba en Afrique
Des médecins cubains brandissent leur drapeau national à leur arrivée en Afrique du Sud en avril 2020. / Reuters
14 août 2025

Les États-Unis ont annoncé mercredi des restrictions et des révocations de visas visant des responsables gouvernementaux d'Afrique, de Cuba, de Grenade, du Brésil ainsi que d'anciens responsables de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en raison de leur rôle présumé dans le soutien à un programme cubain qui envoie des travailleurs médicaux à l'étranger.

Le Département d'État américain a précisé que ces mesures s'appliquent aux responsables et à leurs familles accusés d'avoir participé à des systèmes dans lesquels des professionnels de santé cubains seraient prétendument « loués » à des gouvernements étrangers à des prix élevés, la majeure partie des revenus étant supposément conservée par La Havane.

Les responsables spécifiques d'Afrique, de Cuba et de Grenade n'ont pas été identifiés par le département.

RELATEDTRT Global - Trump menace de punir les pays s'alignant sur les BRICS
Nos recommandations

Cuba a envoyé des centaines de travailleurs de la santé dans des pays africains, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya, pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans ce qui a été qualifié de diplomatie médicale.

À l'époque, les États-Unis avaient exhorté les nations à ne pas accepter les missions médicales cubaines, les accusant d'exploiter leurs travailleurs, ce que La Havane a nié.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, Cuba compte l'un des plus grands nombres de médecins par habitant au monde.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us