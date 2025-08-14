Les États-Unis ont annoncé mercredi des restrictions et des révocations de visas visant des responsables gouvernementaux d'Afrique, de Cuba, de Grenade, du Brésil ainsi que d'anciens responsables de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en raison de leur rôle présumé dans le soutien à un programme cubain qui envoie des travailleurs médicaux à l'étranger.

Le Département d'État américain a précisé que ces mesures s'appliquent aux responsables et à leurs familles accusés d'avoir participé à des systèmes dans lesquels des professionnels de santé cubains seraient prétendument « loués » à des gouvernements étrangers à des prix élevés, la majeure partie des revenus étant supposément conservée par La Havane.

Les responsables spécifiques d'Afrique, de Cuba et de Grenade n'ont pas été identifiés par le département.