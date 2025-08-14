Les États-Unis ont annoncé mercredi des restrictions et des révocations de visas visant des responsables gouvernementaux d'Afrique, de Cuba, de Grenade, du Brésil ainsi que d'anciens responsables de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en raison de leur rôle présumé dans le soutien à un programme cubain qui envoie des travailleurs médicaux à l'étranger.
Le Département d'État américain a précisé que ces mesures s'appliquent aux responsables et à leurs familles accusés d'avoir participé à des systèmes dans lesquels des professionnels de santé cubains seraient prétendument « loués » à des gouvernements étrangers à des prix élevés, la majeure partie des revenus étant supposément conservée par La Havane.
Les responsables spécifiques d'Afrique, de Cuba et de Grenade n'ont pas été identifiés par le département.
Cuba a envoyé des centaines de travailleurs de la santé dans des pays africains, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya, pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans ce qui a été qualifié de diplomatie médicale.
À l'époque, les États-Unis avaient exhorté les nations à ne pas accepter les missions médicales cubaines, les accusant d'exploiter leurs travailleurs, ce que La Havane a nié.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, Cuba compte l'un des plus grands nombres de médecins par habitant au monde.