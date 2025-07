Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient un tarif supplémentaire de 10 % sur tout pays s'alignant sur les « politiques anti-américaines » du groupe BRICS, dont les dirigeants ont entamé un sommet majeur au Brésil dimanche.

Alors que des forums comme le G7 et le G20, regroupant les grandes économies mondiales, sont paralysés par des divisions et l'approche perturbatrice « America First » du président américain, le groupe des BRICS se présente comme un refuge pour la diplomatie multilatérale dans un contexte de conflits violents et de guerres commerciales.

Lors de son discours d'ouverture au sommet des BRICS à Rio de Janeiro, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a établi un parallèle avec le Mouvement des non-alignés de la Guerre froide, un groupe de nations en développement qui refusait de se ranger d'un côté ou de l'autre dans un ordre mondial polarisé.

« Le BRICS est l'héritier du Mouvement des non-alignés », a soutenu Lula aux dirigeants. « Avec le multilatéralisme attaqué, notre autonomie est de nouveau mise à l'épreuve. »

Dans une déclaration commune publiée dimanche après-midi, le groupe a averti que la hausse des tarifs menace le commerce mondial, poursuivant ainsi une critique implicite des politiques tarifaires américaines sous Trump.

Approche de l'échéance

Quelques heures plus tard, Trump a averti qu'il punirait les pays cherchant à rejoindre le groupe.

« Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines du BRICS se verra imposer un tarif supplémentaire de 10 %. Il n'y aura aucune exception à cette politique. Merci de votre attention à ce sujet ! » a déclaré Trump dans un message sur Truth Social.

Trump n'a pas précisé ou développé ce qu'il entendait par « politiques anti-américaines » dans son message.

L'administration Trump cherche à finaliser des dizaines d'accords commerciaux avec un large éventail de pays avant la date limite du 9 juillet pour l'imposition de « tarifs de représailles » significatifs.

Les nations BRICS représentent désormais plus de la moitié de la population mondiale et 40 % de la production économique mondiale, a souligné Lula dans un discours samedi devant des chefs d'entreprise, mettant en garde contre la montée du protectionnisme.

Le groupe BRICS original réunissait les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine lors de son premier sommet en 2009. Le bloc a ensuite ajouté l'Afrique du Sud et, l'année dernière, inclus l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis comme membres. C'est le premier sommet des dirigeants incluant l'Indonésie.

Plus de 30 nations ont exprimé leur intérêt à participer au BRICS, soit en tant que membres à part entière, soit en tant que partenaires.

Poutine participe en ligne

L'expansion du groupe des BRICS a ajouté un poids diplomatique à la réunion, qui aspire à représenter les nations en développement du Sud global, renforçant les appels à la réforme des institutions mondiales telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Fonds monétaire international.

« Si la gouvernance internationale ne reflète pas la nouvelle réalité multipolaire du XXIe siècle, il revient au BRICS d'aider à la mettre à jour », a déclaré Lula dans son discours, qui a pointé l'échec des guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient.

Exhortant le BRICS à prendre la tête des réformes, Lula a évoqué le sommet du G20 organisé au même endroit en novembre dernier : « En peu de temps, la scène internationale s'est détériorée au point que certaines des initiatives que nous avons approuvées alors ne seraient plus possibles aujourd'hui. »

Volant un peu la vedette à ce sommet, le président chinois Xi Jinping a choisi d'envoyer son Premier ministre à sa place. Le président russe Vladimir Poutine participe en ligne en raison d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale.

Néanmoins, plusieurs chefs d'État se sont réunis pour des discussions au Musée d'art moderne de Rio dimanche et lundi, notamment le Premier ministre indien Narendra Modi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.