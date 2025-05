Le président de l'Union africaine (UA), Joao Lourenço, a désigné le président du Togo, Faure Gnassingbé, comme médiateur pour la paix entre la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et les rebelles du M23, a annoncé son bureau samedi.

Lors d'une réunion virtuelle en Angola avec le Bureau de l'Assemblée de l'Union africaine, Lourenço a indiqué que des consultations préliminaires avec Gnassingbé avaient donné une réponse positive, sous réserve de l'approbation formelle de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement.

Lourenço, également président de l’Angola, a souligné la gravité de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, attirant l'attention sur les souffrances immenses des civils et l'impact déstabilisateur sur la paix régionale.

« La proposition a été approuvée par les membres du Bureau de l'Assemblée », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Lourenço avait annoncé sa décision de mettre fin à son rôle de médiateur, affirmant vouloir se concentrer sur les travaux de l'UA.

Un panel de facilitateurs

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude et son appréciation envers Lourenço pour son engagement en faveur de la paix dans la région. Il a souligné la nécessité d'une feuille de route détaillée pour guider le processus de médiation, ajoutant que la Commission suivra la procédure pour approuver la nomination du président togolais.

Une fois approuvée, Gnassingbé travaillera avec un panel de cinq facilitateurs récemment nommés par les chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Il s’agit des anciens présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Kgalema Motlanthe d'Afrique du Sud, Sahle-Work Zewde d'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de Centrafrique.

La semaine dernière, le groupe rebelle M23, au cœur du conflit dans l'est du Congo, a annoncé avoir mis en œuvre sa décision de retirer ses forces de la ville minière stratégique de Walikale et des zones environnantes dans la province du Nord-Kivu, afin de soutenir les initiatives de paix visant à favoriser des conditions propices au dialogue politique.

La RDC et d'autres pays accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles du M23. Le Rwanda, cependant, nie ces accusations.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp