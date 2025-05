Des dizaines de terroristes présumés ont attaqué une ville de l'est du Burkina Faso plus tôt cette semaine, libérant des prisonniers, forçant les habitants à se terrer chez eux et causant d'importants dégâts, ont rapporté des sources locales à l'AFP jeudi.

Il n'était pas immédiatement clair si l'attaque contre la ville de Diapaga, dans l'est du pays, avait fait des victimes. Il s'agit de la deuxième attaque majeure en deux jours dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Burkina Faso subit depuis une décennie des attaques perpétrées par des groupes terroristes, mais les attaques visant directement des villes restent relativement rares.

Selon des sources locales, des dizaines de terroristes présumés, circulant à moto, ont pris d'assaut Diapaga lundi.

Tirs nourris

« Il y a eu des tirs pendant plusieurs heures, mais nous ne savons pas s'il y a eu des morts parmi la population civile ou les soldats », a déclaré un habitant à l'AFP, ajoutant que « les gens se sont réfugiés chez eux depuis deux jours ».

« Les terroristes... ont d'abord attaqué le camp militaire et le poste de gendarmerie avant d'occuper divers endroits pendant plusieurs heures », a-t-il expliqué par téléphone.

« Ils (les assaillants) contrôlaient la ville parce qu'ils étaient les seuls à circuler à l'extérieur. Personne n'osait sortir ».

TRT Global - Burkina: "plusieurs dizaines" de morts dans une attaque terroriste dans le nord Des centaines de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire, les postes de police, de gendarmerie et ont fait des incursions dans des quartiers de la ville de Djibo. 🔗

Une source sécuritaire a confirmé à l'AFP que Diapaga « a été la cible d'une attaque majeure par des terroristes », entraînant « d'importants dégâts matériels ».

Opération de recherche des insurgés

« Une opération est en cours pour traquer les terroristes et rétablir la sécurité dans la ville », a poursuivi cette source, sans donner plus de détails.

Un autre habitant a rapporté à l'AFP que « les terroristes ont incendié plusieurs services publics et privés avant de libérer les détenus de la prison de Diapaga », où étaient incarcérées plusieurs personnes soupçonnées de violences terroristes.

Des vidéos de propagande non vérifiées, prétendument filmées par les insurgés lors de l'attaque, semblent montrer la libération des prisonniers.

Les assaillants, « arrivés en grand nombre à moto », ont également vandalisé des monuments publics et incendié des commerces et des boutiques, selon un troisième habitant.

Raid majeur

L'attaque est survenue un jour après un autre raid majeur attribué à des terroristes.

Dimanche, des centaines de terroristes ont attaqué simultanément un détachement militaire, des postes de police ainsi que la ville de Djibo, tuant « plusieurs dizaines » de soldats et de civils, selon des sources sécuritaires et locales. Les autorités burkinabès n’ont pas immédiatement communiqué sur ces attaques.

Fin mars, plusieurs dizaines de soldats et d'auxiliaires civils avaient été tués lors d'une attaque perpétrée par des terroristes présumés à Diapaga, située dans l'est du Burkina Faso, à la frontière avec le Niger et le Bénin.