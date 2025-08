La Banque centrale de Somalie a annoncé une nouvelle politique exigeant que les citoyens présentent une carte d'identité nationale avant d'accéder aux services bancaires.

Cette mesure vise à lutter contre la criminalité financière et à restaurer la confiance du public dans les institutions financières, a déclaré la Banque centrale.

Elle concernera des services bancaires tels que l'ouverture de comptes, les paiements, les dépôts et retraits d'argent, ainsi que les demandes de prêts.

« Cette réglementation vise à éliminer l'utilisation frauduleuse d'identités, à lutter contre le blanchiment d'argent et à garantir un accès sécurisé aux services financiers », a précisé la Banque centrale.

Comment en est-on arrivé là ?

La Somalie a fonctionné sans système d'identification centralisé pendant plus de 30 ans, après l'effondrement du gouvernement du président Siad Barre en janvier 1991.

Pendant cette période, les transactions financières, les services gouvernementaux et même l'application de la loi reposaient sur la confiance mutuelle, les réseaux claniques ou des passeports étrangers, en l'absence d'identité officielle.

Le pays a commencé à délivrer de nouvelles cartes d'identité biométriques en septembre 2023. Cette initiative a depuis été étendue au-delà de la capitale Mogadiscio, à des régions comme Galmudug, Hirshabelle et même Las Anod dans la région SSC-Khaatumo.

La nouvelle réglementation sur les services bancaires a été émise en collaboration avec l'Autorité nationale d'identification et d'enregistrement (NIRA) et l'Association des banquiers somaliens.

Elle sera initialement appliquée dans la région de Benadir, qui inclut la capitale Mogadiscio, avant d'être déployée à l'échelle nationale.

Pourquoi est-ce important ?

Cela fait partie du plan de transformation nationale de la Somalie, adopté en mars 2025, qui vise à reconstruire les systèmes étatiques, à numériser les services gouvernementaux et à renforcer la dignité des citoyens.

Le gouvernement a adopté des lois sur la protection des données et a demandé à tous les prestataires de services, qu'ils soient gouvernementaux ou non, de lier leurs services - y compris l'éducation, la santé et les subventions - au système d'identité nationale.

« Ce système d'identité répond à de nombreux problèmes de longue date, des élections à la mobilité, en passant par la sécurité publique et les opportunités économiques », a déclaré le Premier ministre Hamza Abdi à l'époque.

Selon la NIRA, le gouvernement somalien vise à délivrer des cartes d'identité nationales à au moins 15 millions de citoyens, y compris les enfants, d'ici 2026.

Le président Hassan Sheikh Mohamud a précédemment décrit ces cartes d'identité comme « l'épine dorsale de la sécurité nationale », soulignant que l'absence d'identification formelle avait longtemps entravé la capacité de la Somalie à lutter contre le terrorisme, à enquêter sur les crimes et à protéger les services publics.