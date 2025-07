Par Nuri Aden

Abdirahman Fiili avait à peine 10 ans lorsqu'il s'accroupissait sur le sol de la maison familiale à Borama, en Somalie, pour écouter les morceaux de musique qui émanaient du lecteur cassettes de sa mère.

Il les fredonnait souvent en faisant la lessive, et bien qu'il ne comprenne pas toutes les paroles, quelque chose dans ces mélodies restait gravé en lui.

Trois décennies plus tard, ce garçon né dans les quartiers de réfugiés de Dharwanaaje est devenu l'un des talents es plus célébrés de Somalie – producteur, réalisateur, compositeur, écrivain et poète, avec une œuvre saluée à l'échelle mondiale.

Son de résistance

« Même quand je ne comprenais pas la langue, mon cœur, lui, comprenait », dit Fiili à propos de ces premières rencontres avec la musique.

Dans la Somalie des années 1990, où les télévisions étaient rares dans les foyers et où la radio régnait en maître, la collection de cassettes de sa mère fut son premier contact avec l'art.

Mais dans une famille de douze enfants, choisir l'art comme vocation n'était pas vraiment encouragé.

« Quand j'ai commencé à chanter, toute ma famille s'y est opposée. Ils ne voyaient pas d'avenir là-dedans », explique-t-il. Il s'est alors tourné vers l'écriture de chansons, mais la résistance a persisté.

« Pour eux, l'art n'était pas une voie respectable », confie Fiili à TRT Afrika.

En tant que deuxième d'une fratrie de douze, Fiili a dû faire face à la pression de choisir une carrière que sa famille considérait comme sensée. Mais malgré tout, il ne pouvait se défaire de l'idée que la créativité était la mission de sa vie.

« Au fond de moi, je savais que c'était la chose la plus belle que j'avais jamais découverte dans ma vie. J'y croyais tellement que je ne pouvais pas abandonner », raconte-t-il.

Sa ténacité a porté ses fruits.

« Finalement, j'ai convaincu ma famille. Non seulement de tolérer mon rêve, mais de le respecter. Aujourd'hui, je porte ce rêve pour eux, pour moi et pour le peuple somalien », déclare Fiili.

Du clown de la classe au poète

Fiili, l'écolier, était l'enfant qui faisait rire tout le monde avec ses poèmes et ses histoires.

Au lycée, sa poésie avait une profondeur qui dépassait son âge. Il a remporté le prix de « Poète de l'année » à quatre reprises consécutives.

À l'université de Jigjiga, sa poésie était si appréciée que certaines de ses œuvres ont été intégrées au programme de littérature de l'université.

« En cinéma, j'ai été inspiré par des pionniers comme Khadar Ayderus Ahmed, un cinéaste somalien novateur dont le travail m'a montré que c'était possible », dit-il.

« En poésie et en musique, j'ai été touché par les voix de nombreux artistes somaliens qui disaient la vérité dans un monde qui ne voulait pas toujours l'entendre. »

Briser de nouvelles frontières

Après quinze ans dans le métier, Fiili a laissé son empreinte sur le divertissement somalien.

Il a écrit des succès comme Yarta Raadiya de Suldaan Serar et Ma Xiiqaa de Haniyeta, en plus de chansons patriotiques comme Dhulkaygaan Ku Ahay Nabad.

Lorsqu'il est passé à la réalisation de films, il a trouvé non seulement une toile d'expression plus large, mais aussi un public avide de contenu local significatif.

Il a écrit et joué dans Arday, la première véritable série télévisée somalienne, lancée en 2023. Il a produit Barni et réalisé Valley of the Wolves, la première production théâtrale en Somalie depuis trente ans.

Ces projets ont conduit à des collaborations avec le réalisateur-producteur turc Uluç Yemen Aslan et les réalisateurs somaliens Khadara Ahmed et Ahmed Farah, affinant sa vision et le propulsant sur la scène internationale.

Mettre en avant les talents

Tout comme ses progrès n'ont pas été faciles, Fiili ressent vivement le manque de reconnaissance pour les talents somaliens.

« J'ai rencontré de jeunes acteurs somaliens qui méritent bien plus de reconnaissance pour leur passion et leur talent. La plupart n'ont reçu aucune formation formelle, aucun soutien institutionnel – juste une volonté brute et un amour pour leur art. Je les admire. Je travaille pour eux. Je crée pour eux », confie-t-il à TRT Afrika. « Même aujourd'hui, faire des films en Somalie est rempli de défis. »

Les problèmes sont fondamentaux mais paralysants.

« Nous n'avons pas de financement systématique ni de structures de soutien. Nous n'avons pas d'écoles dédiées au cinéma ou au théâtre. Nous n'avons pas une forte protection des droits d'auteur », explique Fiili.

Il espère que la volonté du gouvernement somalien de promouvoir l'industrie cinématographique et du divertissement permettra de résoudre certains de ces problèmes.

Reconnaissance et rêves

En 2022, Fiili faisait partie des dix scénaristes sélectionnés pour le « Qumra Short Program » de l'Institut du Film de Doha, une initiative offrant mentorat, réseautage et développement pratique pour les cinéastes du Qatar et d'ailleurs.

Il a également été présentateur à deux reprises aux AEAUSA Awards, l'un des plus grands événements de divertissement en Afrique, et a remporté le trophée du Meilleur Acteur lors de l'édition 2023.

RELATED TRT Global - Afrobeats : La star nigériane Wizkid brille au Hollywood Bowl

Cette année, Fiili a géré le soutien aux droits d'auteur musicaux pour The Village Next to the Paradise et Hooyo Macaan. Il produit et réalise actuellement une nouvelle série télévisée.

Alors, quelles sont les aspirations de Fiili pour l'avenir ?

« Mon plus grand rêve ? » dit-il. « Je veux remporter un Oscar et la Palme d'Or à Cannes un jour, si Dieu le veut. »

Pour y parvenir, il a besoin de financement, d'équipement, de mentorat et de partenariats internationaux en marketing, « en particulier avec des agences de distribution qui comprennent le pouvoir des histoires et des lieux ».

Construire un héritage

Du camp de réfugiés aux festivals internationaux, Fiili représente une nouvelle vague d'artistes somaliens qui refusent de laisser leurs circonstances définir leurs limites.

« Je ne veux pas seulement faire des films », dit-il.

« Je veux construire un héritage. Un héritage qui parle de la douleur, de la beauté, de la résilience et de l'espoir dans le cœur du peuple somalien. »

Le garçon de dix ans qui écoutait le lecteur de cassettes de sa mère a parcouru un long chemin. Et il ne fait que commencer.