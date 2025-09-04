La restitution par la France à Madagascar de trois crânes, dont celui du roi malgache Toera décapité par des soldats français il y a 128 ans, a relancé le débat sur l’histoire coloniale française dans l’île.
Un correspondant d’Anadolu a rassemblé des informations sur la présence française à Madagascar.
Les forces militaires françaises se sont dirigées vers Madagascar au milieu des années 1890. Deux grandes interventions d’occupation, menées entre 1883 et 1895 et connues sous le nom de « guerres franco-hova », ont abouti en 1896 à la prise effective de contrôle de l’île par la France.
Sous la direction du général Joseph Simon Gallieni, l’opération a conduit en 1897 à l’effondrement de la monarchie et des structures politiques locales, marquant la mise en place officielle de l’administration coloniale.
Les efforts du roi Sakalava Toera pour maintenir l’indépendance et résister à la domination étrangère ont conduit au massacre d’Ambiky, qui fit des milliers de morts, incluant le roi Toera et d’autres dirigeants Sakalava.
Le roi Toera a été exécuté par décapitation par les soldats français en 1897. La même année, la dernière reine de la dynastie Merina, Ranavalona III, a été exilée.
Le peuple malgache a opposé une résistance à la répression coloniale. À Antananarivo, des intellectuels ont fondé en 1913 des organisations secrètes pour défendre l’identité nationale.
La participation de soldats malgaches à la Première Guerre mondiale a renforcé l’idée d’indépendance, et dans les années 1920, des figures telles que Jean Ralaimongo ont revendiqué l’égalité des droits et la citoyenneté pour les travailleurs malgaches.
Lutte pour l’indépendance
Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications d’indépendance se sont largement répandues à Madagascar.
Le 29 mars 1947, les nationalistes malgaches ont déclenché un soulèvement majeur, qui s’est rapidement étendu à un tiers de l’île. Cependant, les forces françaises ont réprimé l’insurrection avec une opération violente, faisant des dizaines de milliers de morts parmi la population malgache.
En 1956, la loi « Loi-cadre » a accordé le droit de vote universel aux Malgaches, stimulant la mobilisation politique. Une partie de la société malgache soutenait des liens étroits avec la France, tandis que les mouvements indépendantistes gagnaient en influence.
La longue lutte des Malgaches a abouti en 1960, lorsque Madagascar a proclamé son indépendance, mettant fin à la domination coloniale française.
Aujourd’hui, le peuple malgache continue de préserver la mémoire de la période coloniale, commémorant le soulèvement de 1947.
Restitution de trois crânes de l’époque coloniale par la France à Madagascar
Le 26 août, la France a remis les trois crânes. Arrivés à Madagascar en avion le 1er septembre, ils ont été accueillis lors d’une cérémonie le 2 septembre 2025 au Mausolée des Héros Nationaux à Antananarivo, en présence du président Andry Rajoelina, dans une ambiance émotive ponctuée de costumes et rituels traditionnels.
Madagascar, colonisé par la France en 1896, a obtenu son indépendance en 1960.
Ces trois crânes appartenaient à des victimes des massacres perpétrés par l’armée française durant la période coloniale et étaient conservés au Muséum national d’histoire naturelle à Paris.
Madagascar avait demandé le 27 mai 2022 la restitution des trois crânes, dont l’un serait celui du roi Sakalava Toera, exécuté en 1897.