La restitution par la France à Madagascar de trois crânes, dont celui du roi malgache Toera décapité par des soldats français il y a 128 ans, a relancé le débat sur l’histoire coloniale française dans l’île.

Un correspondant d’Anadolu a rassemblé des informations sur la présence française à Madagascar.

Les forces militaires françaises se sont dirigées vers Madagascar au milieu des années 1890. Deux grandes interventions d’occupation, menées entre 1883 et 1895 et connues sous le nom de « guerres franco-hova », ont abouti en 1896 à la prise effective de contrôle de l’île par la France.

Sous la direction du général Joseph Simon Gallieni, l’opération a conduit en 1897 à l’effondrement de la monarchie et des structures politiques locales, marquant la mise en place officielle de l’administration coloniale.

Les efforts du roi Sakalava Toera pour maintenir l’indépendance et résister à la domination étrangère ont conduit au massacre d’Ambiky, qui fit des milliers de morts, incluant le roi Toera et d’autres dirigeants Sakalava.

Le roi Toera a été exécuté par décapitation par les soldats français en 1897. La même année, la dernière reine de la dynastie Merina, Ranavalona III, a été exilée.

Le peuple malgache a opposé une résistance à la répression coloniale. À Antananarivo, des intellectuels ont fondé en 1913 des organisations secrètes pour défendre l’identité nationale.

La participation de soldats malgaches à la Première Guerre mondiale a renforcé l’idée d’indépendance, et dans les années 1920, des figures telles que Jean Ralaimongo ont revendiqué l’égalité des droits et la citoyenneté pour les travailleurs malgaches.

Lutte pour l’indépendance

Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications d’indépendance se sont largement répandues à Madagascar.

Le 29 mars 1947, les nationalistes malgaches ont déclenché un soulèvement majeur, qui s’est rapidement étendu à un tiers de l’île. Cependant, les forces françaises ont réprimé l’insurrection avec une opération violente, faisant des dizaines de milliers de morts parmi la population malgache.