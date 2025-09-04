AFRIQUE
3 min de lecture
La restitution des crânes à Madagascar a relancé le débat sur le passé colonial de la France
Le roi Toera a été exécuté par décapitation par les soldats français en 1897. La même année, la dernière reine de la dynastie Merina, Ranavalona III, a été exilée.
La restitution des crânes à Madagascar a relancé le débat sur le passé colonial de la France
Madagascar, devenue indépendante en 1960, récupère trois crânes datant de l’époque coloniale, que la France lui a restitués/AFP / Getty Images
4 septembre 2025

La restitution par la France à Madagascar de trois crânes, dont celui du roi malgache Toera décapité par des soldats français il y a 128 ans, a relancé le débat sur l’histoire coloniale française dans l’île.

Un correspondant d’Anadolu a rassemblé des informations sur la présence française à Madagascar.

Les forces militaires françaises se sont dirigées vers Madagascar au milieu des années 1890. Deux grandes interventions d’occupation, menées entre 1883 et 1895 et connues sous le nom de « guerres franco-hova », ont abouti en 1896 à la prise effective de contrôle de l’île par la France.

Sous la direction du général Joseph Simon Gallieni, l’opération a conduit en 1897 à l’effondrement de la monarchie et des structures politiques locales, marquant la mise en place officielle de l’administration coloniale.

Les efforts du roi Sakalava Toera pour maintenir l’indépendance et résister à la domination étrangère ont conduit au massacre d’Ambiky, qui fit des milliers de morts, incluant le roi Toera et d’autres dirigeants Sakalava.

Le roi Toera a été exécuté par décapitation par les soldats français en 1897. La même année, la dernière reine de la dynastie Merina, Ranavalona III, a été exilée.

Le peuple malgache a opposé une résistance à la répression coloniale. À Antananarivo, des intellectuels ont fondé en 1913 des organisations secrètes pour défendre l’identité nationale.

La participation de soldats malgaches à la Première Guerre mondiale a renforcé l’idée d’indépendance, et dans les années 1920, des figures telles que Jean Ralaimongo ont revendiqué l’égalité des droits et la citoyenneté pour les travailleurs malgaches.

Lutte pour l’indépendance

Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications d’indépendance se sont largement répandues à Madagascar.

Le 29 mars 1947, les nationalistes malgaches ont déclenché un soulèvement majeur, qui s’est rapidement étendu à un tiers de l’île. Cependant, les forces françaises ont réprimé l’insurrection avec une opération violente, faisant des dizaines de milliers de morts parmi la population malgache.

Nos recommandations
RELATEDTRT Global - Iles Eparses, colonisation, contrats: Emmanuel Macron à Madagascar

En 1956, la loi « Loi-cadre » a accordé le droit de vote universel aux Malgaches, stimulant la mobilisation politique. Une partie de la société malgache soutenait des liens étroits avec la France, tandis que les mouvements indépendantistes gagnaient en influence.

La longue lutte des Malgaches a abouti en 1960, lorsque Madagascar a proclamé son indépendance, mettant fin à la domination coloniale française.

Aujourd’hui, le peuple malgache continue de préserver la mémoire de la période coloniale, commémorant le soulèvement de 1947.

Restitution de trois crânes de l’époque coloniale par la France à Madagascar

Le 26 août, la France a remis les trois crânes. Arrivés à Madagascar en avion le 1er septembre, ils ont été accueillis lors d’une cérémonie le 2 septembre 2025 au Mausolée des Héros Nationaux à Antananarivo, en présence du président Andry Rajoelina, dans une ambiance émotive ponctuée de costumes et rituels traditionnels.

Madagascar, colonisé par la France en 1896, a obtenu son indépendance en 1960.

RELATEDTRT Global - Comment les enfants de Madagascar sont exploités pour l'électronique et la cosmétique mondiales

Ces trois crânes appartenaient à des victimes des massacres perpétrés par l’armée française durant la période coloniale et étaient conservés au Muséum national d’histoire naturelle à Paris.

Madagascar avait demandé le 27 mai 2022 la restitution des trois crânes, dont l’un serait celui du roi Sakalava Toera, exécuté en 1897.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us