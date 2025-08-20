TURQUIE
Gaza : Ankara s'engage à maintenir son soutien malgré le blocus israélien
Les livraisons d'aide turque comprennent des hôpitaux de campagne, des ambulances, de la nourriture, des abris ainsi que 15 millions de dollars d'aide financière destinés aux civils pris au piège du blocus.
Plus de 101 000 tonnes d'aide et 15 millions de dollars d'aide financière envoyés par la Turquie depuis la recrudescence de la violence fin 2023. / AA Archive
20 août 2025

La Turquie a détaillé l'étendue de son aide humanitaire à Gaza, précisant avoir acheminé des secours par 16 navires et 14 avions depuis le début de l'agression militaire israélienne en octobre 2023.

Dans un communiqué publié mardi, la Direction de la communication a indiqué que cet effort reflète le leadership du président Recep Tayyip Erdogan, sous lequel la Turquie s'est efforcée d'être la voix de Gaza sur toutes les plateformes internationales, tout en poursuivant l’envoi d’une aide d'urgence aux civils assiégés.

Gaza, soumise à un blocus israélien depuis des années, fait face, depuis le 7 octobre 2023, à une situation humanitaire dramatique, marquée par la faim, les privations croissantes et les bombardements israéliens.

La Direction a assuré que la Turquie travaillait intensément pour soutenir les innocents de Gaza, victimes de la famine et de la faim.

Depuis le début de l'escalade, Ankara a fourni plus de 101 000 tonnes d'aide, auxquelles s’ajoute un soutien financier de 15 millions de dollars.

Ces envois comprennent des livraisons massives de nourriture, de farine et d'eau potable, ainsi que des vêtements et même des jeux pour enfants.

L'aide médicale constitue un volet central : la Turquie a déployé huit hôpitaux de campagne, 53 ambulances et près de 250 tonnes de fournitures médicales, tout en transférant 430 patients accompagnés de 450 proches en Turquie pour y recevoir des soins.

Des centaines de milliers de kits d'hygiène, des milliers de tentes et de sacs de couchage, et plus de 1 400 générateurs, ainsi que des cuisines mobiles ont également été envoyés avec d'autres supports techniques.

La Direction de la communication a souligné que la Turquie continuerait à fournir une aide humanitaire par tous les moyens possibles, malgré les obstacles logistiques imposés par le blocus israélien.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
