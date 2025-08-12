TURQUIE
Erdogan: La Turquie mobilise toutes ses ressources et sa diplomatie pour apporter de l'espoir à Gaza
"Nous ne permettrons pas à Netanyahu et à son réseau meurtrier d'entraîner notre région dans des catastrophes encore plus grandes pour prolonger leur vie politique", déclare le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan a réaffirmé à plusieurs reprises l'engagement de la Turquie à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre en Palestine. / Photo : AP
il y a 18 heures

La Turquie a mobilisé toutes les ressources du pays ainsi que ses capacités diplomatiques pour apporter de l'espoir à Gaza, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du Cabinet à Ankara.

« Nous ne permettrons pas à (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu et à son réseau meurtrier de plonger notre région dans des calamités encore plus grandes pour prolonger leur vie politique », a affirmé Erdogan lundi.

Il a souligné que la Turquie est le pays qui a donné la réponse la plus claire face aux « atrocités, barbaries, massacres, tortures et oppressions commises par l'État terroriste israélien contre nos frères et sœurs palestiniens ».

Erdogan a indiqué que la nation, en particulier les ONG, les fondations et les associations, continue de soutenir le peuple de Gaza et a exprimé l'espoir de voir un jour Gaza atteindre la paix, la liberté et la stabilité.

Il a ajouté qu'en tant que président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique, la Turquie a appelé à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères.

« Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour arrêter la brutalité à Gaza et garantir que l'aide humanitaire parvienne sans interruption à nos frères gazouis souffrant de la faim », a-t-il ajouté.

Israël fait face à une condamnation croissante pour sa guerre génocidaire à Gaza, où près de 61 500 victimes ont été tuées depuis octobre 2023.

La campagne militaire a dévasté l'enclave, qui est également confrontée à des décès liés à la famine.

Accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Erdogan a également noté que la libération du Karabakh après 30 ans d'occupation a déjà marqué le début d'une nouvelle ère dans la région.

Il a qualifié l'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, paraphé à Washington, DC, le 8 août, de « pas historique vers l'établissement d'une paix durable dans le Caucase du Sud ».

« Avec l'établissement d'un environnement pacifique, la relance des liaisons routières et ferroviaires, l'ouverture des postes-frontières et la libre circulation des échanges commerciaux serviront les intérêts de tous les pays de la région », a-t-il précisé.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont mené une série de guerres transfrontalières depuis la fin des années 1980, y compris la plus récente en 2023, lorsque l'Azerbaïdjan a libéré son territoire du Karabakh.

SOURCE DE L'INFORMATION:aa
