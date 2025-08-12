La Turquie a mobilisé toutes les ressources du pays ainsi que ses capacités diplomatiques pour apporter de l'espoir à Gaza, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du Cabinet à Ankara.

« Nous ne permettrons pas à (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu et à son réseau meurtrier de plonger notre région dans des calamités encore plus grandes pour prolonger leur vie politique », a affirmé Erdogan lundi.

Il a souligné que la Turquie est le pays qui a donné la réponse la plus claire face aux « atrocités, barbaries, massacres, tortures et oppressions commises par l'État terroriste israélien contre nos frères et sœurs palestiniens ».

Erdogan a indiqué que la nation, en particulier les ONG, les fondations et les associations, continue de soutenir le peuple de Gaza et a exprimé l'espoir de voir un jour Gaza atteindre la paix, la liberté et la stabilité.

Il a ajouté qu'en tant que président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique, la Turquie a appelé à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères.

« Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour arrêter la brutalité à Gaza et garantir que l'aide humanitaire parvienne sans interruption à nos frères gazouis souffrant de la faim », a-t-il ajouté.