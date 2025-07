Le Congo et les rebelles du M23 ont signé samedi une déclaration de principes au Qatar pour mettre fin à des décennies de combats dans l'est du Congo. Cet accord les engage à un cessez-le-feu permanent et à un accord de paix global qui doit être signé dans un mois.

Un accord de paix final devra être signé au plus tard le 18 août, et il « devra s'aligner sur l'Accord de paix entre le Congo et le Rwanda » facilité par les États-Unis en juin, selon une copie de la déclaration consultée par l'Associated Press.

C'est le premier engagement direct entre le Congo et les rebelles depuis que ces derniers ont pris le contrôle de deux villes clés dans l'est du pays lors d'une avancée majeure.

L'Union africaine a salué ce nouvel accord comme un « développement significatif », déclarant : « Cela marque une étape importante dans les efforts en cours pour parvenir à une paix durable, à la sécurité et à la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs au sens large. »

Le groupe rebelle M23 est le plus en vue parmi les groupes armés qui lancent des attaques pour prendre le contrôle de l'est du Congo, riche en minerais.

Avec 7 millions de personnes déplacées au Congo, l'ONU a qualifié le conflit dans l'est du pays de « l'une des crises humanitaires les plus prolongées, complexes et graves au monde ».