La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a annoncé jeudi qu'elle avait entamé la deuxième et dernière phase du retrait progressif de ses troupes de l'est de la République démocratique du Congo.

Les troupes déployées dans le cadre de la mission connue sous le nom de SAMIDRC transiteront par la Tanzanie, d'où elles s'envoleront vers leurs pays respectifs.

« La Communauté de développement de l'Afrique australe poursuit le retrait progressif de sa mission en République démocratique du Congo (SAMIDRC) des régions orientales de Goma et Sake », a déclaré le secrétariat du bloc dans un communiqué.

« Cette étape implique le rapatriement du personnel de la mission avec leurs effets personnels ainsi que le matériel opérationnel restant. »

La SADC réaffirme son engagement à soutenir la stabilité en RDC.

Les 16 États membres de la SADC ont approuvé la mission dans l'est de la RDC en mai 2023.

La force comprend des troupes d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie.

La SADC a mis fin au mandat des forces de maintien de la paix début mars et a commencé à retirer ses troupes le mois suivant, en évacuant le matériel et autres équipements logistiques de la mission.

Le bloc a néanmoins réaffirmé son engagement total à soutenir la paix, la sécurité et la stabilité politique en RDC et dans la région au sens large.

Des efforts de paix sont en cours, mais les combats continuent.

La SADC « continuera à s'engager par des mécanismes diplomatiques, politiques et stratégiques en collaboration avec le gouvernement de la RDC et les partenaires régionaux », a-t-elle ajouté.

Depuis décembre 2024, les rebelles du M23, au centre des combats dans l'est de la RDC, ont pris le contrôle de territoires importants, y compris Goma et Bukavu — les capitales provinciales du Nord et du Sud-Kivu, aggravant l'instabilité dans une région depuis longtemps hantée par plusieurs groupes armés.

Ces dernières semaines, des affrontements et des tirs d'armes lourdes ont été régulièrement signalés dans le territoire de Rutshuru malgré divers efforts de paix en cours.

La violence a fait plus de 7 000 morts cette année, selon la Première ministre Judith Suminwa. L’Onu signale que le nombre de personnes déplacées a dépassé 7,8 millions.