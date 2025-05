Le Bénin, le Cap-Vert, le Gabon et le Mozambique ont pris la tête de leur groupe jeudi, à l'approche de la mi-parcours des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026.

Le Cap-Vert est en tête du Groupe D après le but tardif de Yannick Semedo qui lui a permis de s'imposer 1-0 à domicile face à l'île Maurice, avec 10 points contre 9 pour le Cameroun.

Le Mozambique, avec quatre victoires en cinq matches, compte trois points d'avance sur l'Algérie, favorite du groupe, qui jouera le Botswana à l'extérieur vendredi.

Les Guépards restent leaders

Le Bénin a été tenu en échec (2-2) par le Zimbabwe mais reste en tête du Groupe C. Ses plus proches poursuivants, le Rwanda et l'Afrique du Sud, joueront tous les deux vendredi.

Steve Mounié et Francisco Doku ont donné l'avantage au Bénin à la 35e minute, mais Marshall Munetsi a réduit le score à la pause.

Le vétéran Knowledge Musona a égalisé à la 59e minute à Durban, en Afrique du Sud, où le Zimbabwe a accueilli le match parce que ses propres stades ne répondaient pas aux normes requises.

Musona, 34 ans, aurait pu sceller la victoire de sa sélection, mais son tir glissé en fin de match a été bloqué par le gardien béninois Marcel Dandjinou.

Le Kenya arrache un nul précieux

Le Kenya a égalisé à la dernière minute par l'intermédiaire de son nouveau joueur William Wilson lors du match nul 3-3 contre la Gambie à Abidjan.

Wilson, 23 ans, né en Australie, a remis les pendules à l’heure pendant les ultimes secondes de la rencontre. Les Kenyans sont revenus deux fois au score pour partager les points dans le Groupe F, à l'occasion du premier match du sélectionneur Benni McCarthy.

Le Gabon est toutefois en tête du groupe, grâce à un doublé de Denis Bouanga, qui lui a permis de s'imposer facilement 3-0 à domicile face aux Seychelles, mal classées.

La Namibie s'est imposée 1-0 à l'extérieur contre le Malawi dans le Groupe H. Le but de Prins Tjiuezu en première période a permis à son équipe de maintenir la pression sur les leaders tunisiens, qui se sont imposés à l'extérieur au Libéria mercredi. La Tunisie compte deux points d'avance sur la Namibie, deuxième au classement.

Kallon réussit ses débuts

La Sierra Leone a remporté sa première victoire des éliminatoires pour les débuts du nouveau sélectionneur Mohamed Kallon en battant la Guinée Bissau 3-1 à Monrovia, capitale du Liberia voisin.

La Sierra Leone rejoint la Guinée Bissau avec cinq points, tous deux loin derrière le leader du Groupe A, l'Egypte, qui en compte 10.

Vendredi, 11 autres matches de qualification auront lieu en Afrique dans le cadre de la campagne continentale visant à désigner un minimum de neuf représentants pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroulera l'année prochaine en Amérique du Nord.