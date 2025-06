La Haute autorité de l'Audiovisuel et de la communication du Togo (HAAC) a annoncé, lundi, avoir suspendu les programmes de la chaîne française France 24 et de Radio France internationale (RFI) pour une période de 3 mois sur le territoire togolais.

Le président de la HAAC, Pitalounani Telou, a expliqué dans un communiqué consulté par Anadolu que la mesure fait suite à des "manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés, en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits", ajoutant que "plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays".

La HAAC a en outre rappelé que "le pluralisme des opinions n'autorise pas la diffusion de contre-vérités ni la présentation partiale de l'actualité", affirmant que "les règles qui encadrent le journalisme au Togo s'appliquent à tous, sans distinction".

La même source souligne que "la liberté de la presse ne saurait être synonyme de désinformation ou d'ingérence", ajoutant que cette décision de suspension "s'inscrit dans une logique de régulation responsable, soucieuse de préserver l'ordre public, la cohésion nationale et la dignité des institutions".

Les directions de France 24 et de RFI ont réagi, affirmant avoir "appris avec surprise la suspension sans préavis de leur diffusion".

Dans un communiqué, les médias français réaffirment leur "attachement indéfectible aux principes déontologiques du journalisme, comme leur soutien à leurs équipes qui délivrent chaque jour une information rigoureuse, indépendante, vérifiée, impartiale et équilibrée dans le respect des dispositions de la convention signée entre la HAAC et France Médias Monde".