Par Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Dans la nuit du 30 décembre 1956, les forces françaises ont discrètement investi le village d'Ekité, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, dans la province du Littoral au Cameroun.

À l'aube, 500 civils avaient été tués. Hommes, femmes ou enfants, les assaillants n'ont fait aucune distinction.

Ce massacre, que le professeur Hamadou Adama de l'Université de Ngaoundéré qualifie de "massacre le plus emblématique" de la guerre non déclarée de la France au Cameroun, est resté pendant des décennies enfoui dans des archives classifiées, protégé par un mur d'omerta officielle.

La reconnaissance récente par le président français Emmanuel Macron des "violences répressives multiformes" exercées par la France au Cameroun a rouvert des blessures qui n'ont jamais vraiment cicatrisé.

Pour comprendre la profondeur de ces cicatrices, il faut examiner comment une terre de civilisations anciennes et de peuples divers est devenue le théâtre d'une des guerres coloniales les plus dissimulées.

Un territoire divisé

Avant que la colonisation européenne ne le morcelle, le Cameroun était l'héritier de grandes civilisations africaines – l'Empire du Kanem-Bornou, le Califat de Sokoto et l'Émirat d'Adamawa.

Cette terre abritait plus de 250 groupes ethniques, parmi lesquels les Bamiléké, Bamoun, Bassa, Douala, Ewondo, Bulu, Maka, Pygmées et Kirdi.

À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, ce réservoir de civilisations diverses devint malgré lui l'enjeu d'une lutte coloniale entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.

« Le colonialisme européen repose sur une philosophie fondée sur le déni de l'‘autre’ et de la civilisation et de la culture que cet autre possède », explique le Dr Gassim Ibrahim du Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques, décrivant la philosophie coloniale qui sous-tendait cette conquête.

« La colonisation de l'Afrique a été façonnée par des théories raciales qui présentaient le continent comme dépourvu d'histoire, justifiant ainsi sa colonisation sous prétexte d'y implanter une civilisation européenne supposément supérieure. »

L'Allemagne établit son contrôle sur les régions côtières du Cameroun en 1884, coïncidant avec la tristement célèbre Conférence de Berlin, convoquée pour créer un cadre à la colonisation et à l'exploitation du continent.

Alors que l'Allemagne progressait lentement vers l'intérieur, la région de l'Adamawa résista jusqu'en 1901 avant de céder à son tour.

La Grande-Bretagne et la France rejoignirent rapidement la course, utilisant l'activité missionnaire comme arme. La France propagea le catholicisme tandis que la Grande-Bretagne diffusait le protestantisme.

La défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale redistribua les cartes coloniales. En 1918, les forces britanniques et françaises occupèrent le territoire et se partagèrent le butin. La France obtint les quatre cinquièmes, y compris le sud-est, tandis que la Grande-Bretagne revendiqua le cinquième restant à l'ouest.

La Déclaration de Londres de juillet 1919 officialisa ce partage. Trois ans plus tard, la Société des Nations accorda à la Grande-Bretagne et à la France l'autorité sur leurs portions respectives.

La Grande-Bretagne divisa son territoire en Cameroun septentrional et méridional, les administrant aux côtés du Nigeria. La France établit son quartier général colonial à Yaoundé.

Après la Seconde Guerre mondiale, le système de mandat se poursuivit sous la tutelle de l'ONU, mais les frontières artificielles demeurèrent.

« Au Cameroun, les Allemands ont divisé le territoire en Cameroun oriental et occidental, selon leurs propres intérêts et sans tenir compte des dynamiques locales », affirme le Dr Ibrahim à TRT Afrika.

L'approche française fut tout aussi destructrice. « Ces politiques combinaient des actes de discrimination, de répression et de violence visant à faire intérioriser à la population indigène l'idée de leur propre infériorité culturelle, suivis d'encouragements à adopter la prétendue civilisation française supérieure », ajoute le Dr Ibrahim.

Essor du nationalisme

Des leaders comme Félix-Roland Moumié et Ruben Um Nyobè furent à l'avant-garde du mouvement contre le racisme et le colonialisme, fondant l'Union des peuples du Cameroun (UPC) en 1948 pour en porter le flambeau.

Um Nyobè porta la lutte sur la scène internationale. « En 1952, il prononça un discours aux Nations Unies pour contester la présence française au Cameroun. Moumié suivit la même ligne », souligne le professeur Hamadou Adama de l'Université de Ngaoundéré.

Si le mouvement ne viola initialement pas l'État de droit, les atrocités persistantes perpétrées par la France forcèrent les nationalistes à prendre les armes. La réponse de la France fut d'orchestrer l'assassinat de Nyobé en 1958 et l'empoisonnement de Moumié à Genève par un agent des services secrets français, William Bechtel.

Entre 1956 et 1961, la guerre dans le sud et l'ouest du Cameroun fit des dizaines de milliers de morts. Comme l'indique le rapport récemment publié, « Du côté français, la guerre du Cameroun demeure un chapitre méconnu du passé colonial. Du côté camerounais, elle a laissé des cicatrices profondes et durables.»