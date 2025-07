Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Lammy, a salué lundi les contributions essentielles de la Turquie dans la région environnante, en mettant en avant les efforts déterminés d'Ankara pour freiner l'agression russe contre l'Ukraine et parvenir à un cessez-le-feu tant attendu.

Après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, dans la capitale turque Ankara, Lammy a fait une déclaration à la presse.

Rappelant qu'il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères depuis un an, Lammy a déclaré : « Je peux affirmer avec certitude qu'au cours de ces 12 mois de mandat, il ne s'est pas passé un mois sans que je rencontre ou parle souvent plus d'une fois avec le ministre Hakan Fidan. »

Il a souligné que cette fréquence des contacts reflète la coopération étroite entre la Turquie et le Royaume-Uni, et a mentionné les liens culturels profonds entre les deux pays.

Lammy a noté qu'environ cinq millions de citoyens britanniques devraient se rendre en Turquie cette année, mettant en avant l'hospitalité et l'attrait qu'offre ce pays.

Il a ajouté qu'un nombre considérable de citoyens turcs voyagent également vers le Royaume-Uni.

Le ministre britannique a également souligné que sa circonscription comprend des communautés turcophones établies de longue date, ajoutant : « La relation entre le Royaume-Uni et la Turquie repose sur l'un des partenariats stratégiques les plus solides. »

Il a mis en avant l'engagement commun des deux pays à approfondir leur coopération et a mentionné l'accord de libre-échange comme une étape clé pour renforcer ces liens.

« Nous attendons avec impatience les négociations dans les semaines et mois à venir pour parvenir à cet accord commercial », a-t-il indiqué, ajoutant que « cet accord sera construit sur un volume d'échanges de 28 milliards de livres sterling (38,4 milliards de dollars)... Les industries et entreprises turques qui travaillent en partenariat, souvent implantées au Royaume-Uni, témoignent de cette forte coopération économique et humaine. »

Lammy a affirmé : « Je suis extrêmement reconnaissant pour le travail que la Turquie a accompli pour négocier la paix, stopper l'agression de (le président russe Vladimir) Poutine contre l'Ukraine, apporter la paix dans la région de la mer Noire et parvenir à ce cessez-le-feu que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, afin de mettre fin à cette grande perte de vies humaines. »

Il a également évoqué le lourd tribut de la guerre, avec plus d'un million de soldats russes tués, ainsi que les attaques continues contre les infrastructures énergétiques et la population civile en Ukraine.

Concernant la crise à Gaza, Lammy a indiqué que les deux pays sont très conscients des souffrances qui s'y déroulent : « Aucun de nous n'a oublié les souffrances que nous avons vues. »

Il a souligné les efforts communs pour atténuer la crise humanitaire et a réitéré un engagement « absolument clair » en faveur d'une solution à deux États pour le peuple palestinien.

Il a également ajouté que la Syrie était un sujet clé lors de la réunion, mettant en avant la forte coopération entre le Royaume-Uni et la Turquie.

« Je suis très reconnaissant pour tout ce travail important que vous faites avec nous, M. le ministre Fidan », a réaffirmé Lammy.

« Nous avons une relation de travail très étroite et je crois que dans les mois à venir, nous verrons encore plus de coopération entre le Royaume-Uni et la Turquie dans ce moment géopolitique si difficile et exigeant. »