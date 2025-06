Par Eudes Ssekyondwa

Le moteur du taxi ronronne au bord de la route pendant qu’Ali Kabuye appelle des passagers, espérant remplir rapidement les sièges vides pour partir vers le centre-ville.

Cela semble être une journée ordinaire dans la vie de ce chauffeur de taxi expérimenté de Kampala – jusqu’à ce qu’il parle de l’incertitude qui plane sur son avenir.

Après quinze ans au volant de son taxi de 14 places, financé par un prêt qu’il rembourse encore, Kabuye craint que ses jours en tant que chauffeur dans la capitale ougandaise ne soient comptés.

La source immédiate de ses inquiétudes est la nouvelle politique de transport annoncée par l’Ouganda, qui interdit la propriété privée individuelle des moyens de transport public au profit d’associations organisées ou de coopératives d’épargne et de crédit (SACCOs).

Annoncée par le gouvernement en mai dernier, cette politique s’applique à tous les taxis de 14 places et aux bus.

Selon les autorités, cela fait partie d’un plan plus large visant à optimiser le système actuel et à créer un réseau de transport plus organisé et réglementé.

Kabuye, comme des centaines d’autres opérateurs de taxis individuels, reste sceptique quant à la viabilité de ce système sans compromettre leurs moyens de subsistance.

«Nous avons nos propres systèmes d’épargne coopérative et des garants de prêts spécifiques à ce métier», explique-t-il à TRT Afrika.

«La proposition de nous faire rejoindre des coopératives et d’acheter de nouvelles voitures est une manœuvre pour nous mettre hors jeu. Les nouvelles voitures achetées à crédit feront de nous leurs employés».

Cette initiative visant à rationaliser le transport public, notamment à Kampala et dans les villes de province, est motivée par des données officielles montrant qu’en moyenne, 14 personnes meurent chaque jour dans des accidents de la route.

Kabuye ressent un sentiment de déjà-vu chaque fois qu’il entend cet argument.

« Ils ont déjà essayé cela auparavant, en introduisant même des bus spéciaux et des véhicules électriques, pour nous évincer », dit-il.

Terminal menacé

Le bourdonnement incessant des moteurs au terminal animé de Busega à Kampala masque le sentiment croissant d’insécurité dans le secteur depuis l’annonce du changement de politique par le gouvernement.

« Le plus grand défi, c’est le favoritisme », déclare Badru Ssentamu, opérateur de transport, en observant son personnel guider les passagers vers leurs sièges.

«Vous constatez que lorsqu’une personne influente entre dans ce secteur, elle veut forcer tout le monde à rejoindre sa société. Ce sont des défis concurrentiels».

L’ampleur de la transformation est énorme.

Environ 400 000 propriétaires de véhicules à Kampala seront touchés par les changements apportés à la loi sur la propriété des véhicules de transport de passagers.

Pour certains opérateurs, la nouvelle politique ne représente pas un changement significatif par rapport à leurs opérations actuelles.

« J’ai commencé à exploiter mon entreprise de transport sous l’égide d’une association il y a longtemps. Bien que le parcours ait été difficile, il faut reconnaître que c’est un système pratique. De nombreux passagers l’apprécient », explique Peter Kagwa, président de Fly Express Entebbe-Kampala.

Kagwa dirige un groupe qui possède 250 véhicules sous la société Entebbe Expressway Company.

«Le gouvernement a lancé cette idée pour améliorer notre système de transport. Ils ont invité tout le monde et formé ceux qui ont participé, mais certains ne l’ont pas pris au sérieux. Moi, je l’ai fait, et cela a transformé mon entreprise de transport», confie-t-il à TRT Afrika.

Opérations structurées

L’association impose des normes strictes conçues pour attirer les clients dans un marché hautement concurrentiel.

Les chauffeurs doivent suivre une formation spéciale et afficher leur carte d’identité pendant leur service. Des assistants en uniforme aident les passagers à accomplir les procédures de sécurité obligatoires avant de monter à bord.

Cette approche organisée se traduit par une commodité pour les passagers.

«Ces taxis sont bien parce qu’ils ne surchargent pas. Les taxis non réglementés transportent des passagers au-delà de leur capacité, ce qui peut contribuer à des accidents mortels », explique Shamim Nalwadda, une passagère, en attendant d’être fouillée avant de monter dans un véhicule.

Le gouvernement ougandais poursuit des inspections régulières pour s’assurer du respect des procédures établies, notamment les numéros de véhicules numériques et un code de conduite pour les chauffeurs.

Pour ceux qui sont habitués à la propriété privée, s’adapter à ce nouveau système prendra probablement du temps.

D’autres attendent de voir si, cette fois, le gouvernement réussira à mettre en œuvre cette réforme.

C’est une question qui plane sur le secteur des transports en Ouganda alors qu’il se prépare à la transformation la plus importante depuis des décennies.