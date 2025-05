"Nous rejetons tout plan qui forcerait les Palestiniens à abandonner leur patrie", a déclaré Hakan Fidan à l'issue d'une réunion du Groupe de contact pour Gaza à Antalya, dans le sud de la Turquie, intitulée "Solution à deux États et paix durable au Moyen-Orient".

La réunion s'est poursuivie dans un format élargi, avec la participation d'autres pays, a fait savoir M. Fidan.

Il a indiqué que les discussions incluaient les ministres des Affaires étrangères de Palestine, d'Arabie saoudite, du Qatar, d'Égypte, de Jordanie, de Bahreïn et d'Indonésie, ainsi que les secrétaires généraux de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Ligue arabe. Des représentants des Émirats arabes unis, de la Chine, de la Russie, de l'Irlande, de l'Espagne, de la Norvège, de la Slovénie, du Nigéria et de l'UE étaient également présents.

Cessez-le-feu durable

Les réunions d'aujourd'hui ont porté sur la situation humanitaire à Gaza, les efforts visant à rétablir un cessez-le-feu et l'évolution de la situation dans les territoires occupés, a indiqué M. Fidan qui a ajouté que la réunion a également évoqué les inquiétudes suscitées par l'agression croissante d'Israël ainsi que les mesures que la communauté internationale pourrait prendre pour parvenir à une paix durable et à une solution à deux États.

"Un cessez-le-feu durable doit être instauré dès que possible. Nous soutenons l'initiative de cessez-le-feu menée par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis", a-t-il ajouté.

"Nous soutenons le plan de reconstruction de Gaza approuvé par la Ligue arabe. "Nous soutenons la création d'un État palestinien indépendant et souverain, basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Nous appelons la communauté internationale à apporter tout le soutien possible à l'instauration de la paix", a affirmé le chef de la diplomatie turque.

Le ministre turc des Affaires étrangères a rappelé que l'oppression subie par les Palestiniens porte également atteinte au droit international et aux valeurs universelles.

"La position agressive d'Israël conduit à l'instabilité au niveau régional et à l'anarchie à l'échelle mondiale. Cependant, la violence qu'Israël inflige aux Palestiniens depuis 80 ans a échoué. Les Palestiniens n'ont pas abandonné leur patrie. Ils n'ont pas renoncé à leur cause. Nous sommes convaincus que les Palestiniens vivront un jour en paix et en sécurité sous le toit de leur propre État", a-t-il ajouté.

Mettre l'accent sur la solution à deux États garantirait également la sécurité d'Israël, a déclaré M. Fidan, ajoutant : "Nous appelons Israël à déclarer immédiatement un cessez-le-feu et à faire la paix avec les Palestiniens."

La Turquie continuera de soulever les problèmes du peuple palestinien sur toutes les tribunes, a-t-il souligné.

Le ministre a également réitéré que les Nations Unies n'avaient pas répondu aux attentes de la communauté internationale en matière de paix et de justice, et a averti que le Conseil de sécurité représentait désormais un ordre qui "se range du côté des puissants".

Fidan a estimé que l'exemple le plus flagrant de cet échec était le silence du Conseil face au massacre de Gaza.

"Le Conseil de sécurité de l'ONU est resté silencieux et inefficace. Ce silence s'est amplifié, l'injustice s'est aggravée et les consciences ont été blessées", a-t-il affirmé. "Nous nous retrouvons face à une crise de légitimité", a martelé le ministre des Affaires étrangères.