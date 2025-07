Le fabricant turc de véhicules terrestres Katmerciler signera un accord avec la Malaisie pour son véhicule tactique léger « Eren » 4×4 lors du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF 2025) qui se tiendra cette semaine à Istanbul, a annoncé l'entreprise.

Katmerciler participera à l'IDEF 2025 avec son transport de troupes protégé contre les embuscades et les mines, le Hizir, ainsi qu'une version spéciale du véhicule terrestre sans pilote (UGV) O-IKA 2 — un véhicule unique en Turquie — équipé de la plateforme d'arme télécommandée avec système de suivi (UKAP).

Le Hizir offre une protection contre les mines et les explosifs improvisés grâce à son blindage résistant, son châssis monocoque en forme de V et ses sièges absorbant l'énergie pour protéger le personnel à bord.

Ce véhicule est équipé d'un moteur de 400 chevaux, garantissant des performances élevées dans des conditions de combat intenses, aussi bien en milieu rural qu'urbain.

Son système d'arme télécommandé peut engager des cibles en mouvement.

Le Hizir peut transporter neuf personnes, atteindre une vitesse maximale de 120 kilomètres par heure et fonctionner avec une capacité de montée de 70 %, un record dans son secteur.

Par ailleurs, le premier concept d'UGV de Katmerciler, le UKAP, combine les technologies de deux entreprises du secteur de la défense turc — Katmerciler et Aselsan — et intègre le système d'arme télécommandé SARP d'Aselsan ainsi qu'un système de communication par satellite.

Le UKAP possède une capacité de montée de 60 %, une aptitude à franchir des pentes latérales de 40%.

Il peut traverser une tranchée de 900 millimètres et surmonter un obstacle vertical de 400 millimètres, tout en transportant une charge utile allant jusqu'à 1 tonne métrique.

Équipé de caméras thermiques et mobiles ainsi que de capteurs, cette plateforme offre une large gamme de fonctions : elle peut servir de véhicule de reconnaissance et de surveillance des frontières, effectuer le déminage, agir comme véhicule de secours avec son compartiment blindé pour évacuer les blessés des zones de combat, transporter des charges, des munitions et des équipements, et même remorquer des véhicules si nécessaire.

Furkan Katmerci, vice-président de Katmerciler, a déclaré à Anadolu que l'entreprise officialisera un nouvel accord de coopération avec la société malaisienne Deftech pour le Eren 4×4 lors de l'IDEF 2025 à Istanbul, en présence des PDG des deux entreprises pour la cérémonie de signature.