Des dirigeants mondiaux et des responsables gouvernementaux se réuniront lors de la 4e édition du Forum d’Antalya sur la diplomatie, qui se tiendra du 11 au 13 avril, sous le thème “Reprendre la diplomatie dans un monde fragmenté”.

Le forum est organisé dans la station balnéaire turque d’Antalya sous le haut patronage du président Recep Tayyip Erdogan qui prononcera vendredi un discours inaugural. .

Organisé par le ministère turc des Affaires étrangères, le forum devrait accueillir plus de 20 chefs d’État et de gouvernement, plus de 50 ministres des Affaires étrangères, plus de 70 ministres au total, environ 60 hauts représentants d’organisations internationales, ainsi que plus de 4 000 invités, dont des étudiants.

Le Forum de la diplomatie d'Antalya offre une plateforme aux acteurs régionaux et mondiaux des sphères de la diplomatie, de la politique et des affaires pour échanger des idées et aborder les défis internationaux.

Dans le cadre de ce forum sont programmées plus de 50 sessions, sous divers formats autour de thématiques régionales – du Moyen-Orient à la région Asie-Pacifique, de l’Afrique à l’Amérique latine – ainsi que des enjeux mondiaux majeurs tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l’aide humanitaire, la numérisation, la sécurité alimentaire et l’intelligence artificielle.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, devrait participer à la réunion du Groupe de contact sur Gaza de l’Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe, à la réunion trilatérale entre la Turquie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, ainsi qu’à la réunion du Mécanisme de sécurité de haut niveau Turquie-Irak, dans le cadre du Forum.

Les activités et les sessions seront diffusées en direct sur le site officiel du forum et sur ses comptes de réseaux sociaux, ainsi que par le diffuseur public turc TRT.