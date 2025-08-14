L'UEFA a déployé une banderole en lien avec la situation à Gaza assiégée, portant le message : « Arrêtez de tuer des enfants. Arrêtez de tuer des civils », avant le match de Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham.

« Le message est clair et sans ambiguïté », a déclaré l'UEFA dans un communiqué publié sur X mercredi. « Une banderole. Un appel. »

Avant le match, plusieurs enfants issus de régions touchées par les guerres ont porté cette banderole, dont deux venant de Gaza.

Cette initiative fait suite à l'annonce de la Fondation UEFA pour l'enfance, qui a déclaré vouloir venir en aide aux enfants affectés par les conflits dans différentes régions.

Elle intervient également après les critiques de Mohamed Salah, joueur de Liverpool, à l'encontre de l'hommage jugé insuffisant de l'UEFA à Suleiman al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien ».