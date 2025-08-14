SPORTS
L'UEFA déploie un nouveau message sur Gaza suite aux critiques de Salah
Cette décision fait suite à l'annonce de la Fondation UEFA pour les enfants selon laquelle elle apporterait son soutien aux enfants touchés par les guerres dans différentes régions.
L'UEFA diffuse un nouveau message sur Gaza avant le match PSG-Tottenham. / AA
14 août 2025

L'UEFA a déployé une banderole en lien avec la situation à Gaza assiégée, portant le message : « Arrêtez de tuer des enfants. Arrêtez de tuer des civils », avant le match de Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham.

« Le message est clair et sans ambiguïté », a déclaré l'UEFA dans un communiqué publié sur X mercredi. « Une banderole. Un appel. »

Avant le match, plusieurs enfants issus de régions touchées par les guerres ont porté cette banderole, dont deux venant de Gaza.

Cette initiative fait suite à l'annonce de la Fondation UEFA pour l'enfance, qui a déclaré vouloir venir en aide aux enfants affectés par les conflits dans différentes régions.

Elle intervient également après les critiques de Mohamed Salah, joueur de Liverpool, à l'encontre de l'hommage jugé insuffisant de l'UEFA à Suleiman al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien ».

Cet hommage n'incluait aucune condamnation ni mention des circonstances de sa mort causée par Israël à Gaza.

Dans son hommage publié la semaine dernière, l'UEFA avait déclaré qu'al-Obeid était « un talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres ».

Salah a retweeté cet hommage avec un commentaire, demandant : « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ? »

Sa critique, qui a recueilli près de 115 millions de vues depuis, a suscité des réactions contre l'instance dirigeante du football européen, qui a évité de mentionner Israël de quelque manière que ce soit.

L'attaquant égyptien, déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza dès les premières semaines du génocide et a exhorté à l'entrée d'une aide humanitaire dans l'enclave sous blocus.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
