L'UEFA a déployé une banderole en lien avec la situation à Gaza assiégée, portant le message : « Arrêtez de tuer des enfants. Arrêtez de tuer des civils », avant le match de Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham.
« Le message est clair et sans ambiguïté », a déclaré l'UEFA dans un communiqué publié sur X mercredi. « Une banderole. Un appel. »
Avant le match, plusieurs enfants issus de régions touchées par les guerres ont porté cette banderole, dont deux venant de Gaza.
Cette initiative fait suite à l'annonce de la Fondation UEFA pour l'enfance, qui a déclaré vouloir venir en aide aux enfants affectés par les conflits dans différentes régions.
Elle intervient également après les critiques de Mohamed Salah, joueur de Liverpool, à l'encontre de l'hommage jugé insuffisant de l'UEFA à Suleiman al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien ».
Cet hommage n'incluait aucune condamnation ni mention des circonstances de sa mort causée par Israël à Gaza.
Dans son hommage publié la semaine dernière, l'UEFA avait déclaré qu'al-Obeid était « un talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres ».
Salah a retweeté cet hommage avec un commentaire, demandant : « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ? »
Sa critique, qui a recueilli près de 115 millions de vues depuis, a suscité des réactions contre l'instance dirigeante du football européen, qui a évité de mentionner Israël de quelque manière que ce soit.
L'attaquant égyptien, déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza dès les premières semaines du génocide et a exhorté à l'entrée d'une aide humanitaire dans l'enclave sous blocus.