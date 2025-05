Le Ghana a demandé aux étrangers de quitter son marché de l'or d'ici la fin du mois, a annoncé lundi un nouvel organe gouvernemental, alors que le pays cherche à rationaliser les achats d'or auprès des petits exploitants miniers, à augmenter les revenus et à réduire la contrebande.

Le premier producteur d'or d'Afrique s'éloigne d'un système dans lequel les entreprises locales et étrangères disposant de licences d'exportation peuvent acheter et exporter de l'or provenant de l'exploitation minière artisanale ou à petite échelle.

Les musées britanniques vont prêter des objets en or pillés au Ghana - TRT Afrika De nombreux objets seront exposés au Ghana pour la première fois depuis 150 ans. 🔗

Dans le cadre du nouveau système, la commission de l'or nouvellement créée, connue sous le nom de GoldBod, est la seule entité autorisée à acheter, vendre, analyser et exporter de l'or artisanal, selon la déclaration de lundi, et les anciennes licences ne sont plus valables.

Les étrangers doivent quitter le marché local de l'or d'ici le 30 avril, bien qu'ils puissent demander "d'acheter ou de retirer de l'or directement auprès de la GoldBod", précise le communiqué.

Tirer davantage profit des ventes d'or

Le ministre des finances, Cassiel Ato Forson, a déclaré en janvier que la création du GoldBod permettrait au Ghana de tirer davantage profit des ventes d'or tout en maintenant la stabilité de la monnaie nationale.

Les exportations d'or du Ghana ont augmenté de 53,2 % en 2024 pour atteindre 11,64 milliards de dollars, dont près de 5 milliards provenaient de petits exploitants miniers légaux.

Le Ghana inaugure sa nouvelle raffinerie d’or - TRT Afrika L’usine est la première raffinerie d’or dans laquelle l'Etat ghanéen détient une participation. Elle peut raffiner jusqu'à 400 kilogrammes d’or brut par jour. 🔗

Vendredi, le prix de l'or a dépassé pour la première fois la barre des 3 200 dollars l'once.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a ébranlé les marchés mondiaux et poussé les investisseurs vers l'or, qui est traditionnellement considéré comme une couverture contre l'incertitude géopolitique et économique.