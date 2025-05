Par Pauline Odhiambo

Parfois, les choses les plus banales deviennent extraordinaires lorsqu'elles manquent, comme le fait de respirer de l'air frais qui devient un lointain souvenir.

Il ne s'agit pas d'une scène tirée d'un roman dystopique, mais d'une dure réalité pour des millions de personnes dans les régions les plus polluées d'Afrique, où les paysages qui nourrissaient autrefois les êtres vivants portent aujourd'hui les stigmates des incursions industrielles.

À Lagos, au Nigeria, Amina Yusuf, 34 ans, mère de trois enfants, se désespère à l'idée de voir la santé de ses enfants se dégrader dans la brume toxique des fumées de diesel et des déchets brûlés.

"Mon fils cadet, Ahmed, a fait des allers-retours à l'hôpital pour des crises d'asthme", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Le médecin dit que c'est à cause de la pollution, mais que puis-je faire ? Nous n'avons pas les moyens d'aller vivre ailleurs".

Dans la province sud-africaine de Mpumalanga, qui abrite certaines des plus grandes centrales électriques au charbon du monde, des habitants comme Thabo Mokoena décrivent une vie recouverte de suie et de smog.

"Ici, l'air est lourd comme un linceul. On ne peut pas y échapper", dit-il. "Ma femme a développé une toux chronique qui, selon les médecins, est l'effet cumulatif de l'air pollué qu'elle respire chaque jour. Nous nous sentons pris au piège. C'est notre maison, mais elle nous tue".

Une urgence mondiale

Plus de 47 millions de professionnels de la santé, de patients, de défenseurs et de représentants de la société civile du monde entier se sont unis pour exiger des mesures urgentes de lutte contre la pollution de l'air et de protection de la santé publique.

Cet appel retentissant sera au centre de la deuxième conférence mondiale sur la pollution atmosphérique et la santé, organisée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement colombien à Carthagène du 25 au 27 mars.

Les données montrent que la pollution de l'air est l'une des menaces environnementales les plus graves pour la santé, puisqu'elle fait environ sept millions de victimes par an. Elle est la principale cause de maladies respiratoires et cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancers du poumon et de pneumonies.

Le bilan est particulièrement lourd en Afrique, où l'urbanisation rapide et la dépendance à l'égard des sources d'énergie polluantes sont endémiques.

Des points chauds industriels d'Afrique du Sud à l'arrière-pays rural du Kenya, où les familles utilisent des feux ouverts pour cuisiner, l'air que les gens respirent leur vole peu à peu leur santé et leur avenir.

À Dandora, l'un des quartiers informels de Nairobi, la capitale du Kenya, Jane Mwangi, une enseignante de 28 ans, parle de son sentiment d'impuissance lorsqu'elle réfléchit à la façon dont les réchauds à charbon de bois et la combustion des déchets ont affecté les jeunes élèves.

"Beaucoup de mes élèves manquent souvent l'école à cause de la toux et des infections thoraciques. Nous savons que c'est à cause de l'air", affirme-t-elle à TRT Afrika.

Sur la même longueur d'onde

La prochaine conférence de Carthagène a pour but de changer la croyance selon laquelle il n'y a rien à faire contre la pollution.

La première étape pour faire en sorte que l'assainissement de l'air soit inscrit à l'ordre du jour mondial consiste à amener les dirigeants politiques, les agences des Nations unies, les universitaires et la société civile à parler d'une seule voix de cette crise existentielle.

"Quarante-sept millions de personnes de la communauté sanitaire ont lancé un appel à une action audacieuse et fondée sur la science. Leur voix doit être entendue", déclare le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans un communiqué publié à l'occasion de la conférence.

"L'OMS aide les pays à mettre en œuvre des outils fondés sur des données probantes pour lutter contre la pollution atmosphérique et prévenir les maladies qu'elle provoque. Nous espérons que la conférence de Carthagène débouchera sur des engagements concrets de la part des pays pour mettre en œuvre ces outils et sauver des vies".

Le Dr Maria Neira, directrice de l'OMS pour l'environnement, le changement climatique et la santé, se fait l'écho du potentiel de progrès.

"L'air pur n'est pas un privilège, c'est un droit de l'homme. Nous avons vu des villes et des pays améliorer considérablement la qualité de l'air en appliquant des limites de pollution plus strictes. Nous devons maintenant intensifier ces efforts à l'échelle mondiale", déclare-t-elle.

Des solutions durables

La conférence de Carthagène se concentrera sur des mesures concrètes, notamment des normes plus strictes en matière de qualité de l'air, une transition vers des énergies plus propres et une expansion des transports durables.

À Accra, au Ghana, où l'incinération des déchets est courante, Akua Mensah, une commerçante de 45 ans, déplore l'impact de cette pratique sur ses moyens de subsistance.

"La fumée rend la respiration difficile et les clients évitent mon étal à cause des émanations. Mes revenus ont chuté et ma santé se dégrade. Ce n'est pas une façon de vivre", se lamente Akua.

La bonne nouvelle, c'est que les communautés commencent à se mobiliser et à exiger des mesures de la part de leurs gouvernements.

Au Kenya, de nombreuses organisations locales mènent la campagne en faveur de solutions énergétiques plus propres et abordables pour la cuisson des aliments dans ce pays d'Afrique de l'Est.

En Afrique du Sud, les militants militent pour une transition en douceur du charbon vers les énergies renouvelables.

Droit à la santé

Les engagements pris lors de la conférence de Carthagène et de la réunion de haut niveau des Nations unies de 2025 sur les maladies non transmissibles pourraient marquer un tournant dans la lutte contre la pollution atmosphérique.

Pour des personnes comme Amina, Jane et Thabo, ces efforts ne sauraient tarder.

"Nous avons besoin d'air pur pour vivre, prospérer et voir nos enfants grandir en bonne santé", clame Amina. "Ce n'est pas seulement notre combat, c'est un combat pour tout le monde".