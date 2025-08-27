La Turquie est garante de la sécurité, de la paix et du bien-être des Kurdes, comme tous les peuples frères de Syrie, a déclaré, mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Ceux qui se tournent vers Ankara et Damas seront gagnants", a-t-il affirmé lors d'un discours commémorant le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt dans la province turque de Mus.

Le président turc a souligné que la vision de son pays pour le "siècle de la Turquie" se traduira d'abord par une Turquie grande et puissante, libérée du terrorisme, puis par une région libérée du terrorisme, grâce à des efforts collectifs.

Il a ajouté que malgré tous les obstacles, blocus et sabotages, Ankara restait déterminée à œuvrer pour une Turquie puissante, unie en tant que nation de 86 millions d'habitants, unie par l'histoire, la culture, une civilisation partagée et des croyances communes.

"En tant que Turcs, Arabes et Kurdes, nous vivrons côte à côte sur cette terre jusqu'à la fin des temps", a assuré Erdogan.

Ses propos interviennent quelques semaines après la création par le Parlement turc d'une commission de haut niveau chargée de tracer une voie légale vers ce que les autorités qualifient d'"une Turquie sans terrorisme", une initiative présentée par les responsables turcs comme un tournant historique pour la paix dans la région.

Inauguré le 5 août, le Comité national de solidarité, de fraternité et de démocratie est présenté comme une plateforme de dialogue entre Turcs et Kurdes et un moyen de résoudre les désaccords par la voie parlementaire.

"La fraternité entre Turcs et Kurdes est un élément fondamental de notre géographie", a déclaré le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, lors de la cérémonie d'inauguration du comité.

"Ce processus est une question de survie nationale qui concerne l'avenir commun des Turcs, des Kurdes et des citoyens de tous horizons".