La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a attiré l'attention internationale avec une lettre émouvante adressée à Melania Trump, exhortant l'ancienne Première Dame des États-Unis à plaider en faveur des enfants de Gaza, comme elle l'avait fait pour ceux touchés par le conflit en Ukraine.
Cette lettre, qui appelle à une action pour répondre à la crise humanitaire à Gaza, a été largement relayée par les médias internationaux, mettant en lumière son appel émotionnel et sa quête de justice.
La lettre s'inspire de la correspondance antérieure de Melania Trump avec le président russe Vladimir Poutine, où elle exprimait son inquiétude pour les enfants affectés par le conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Emine Erdogan a souligné la situation critique à Gaza, citant des rapports faisant état de 18 000 enfants et 62 000 civils tués en moins de deux ans. Elle a exhorté Melania Trump à étendre sa compassion aux enfants palestiniens et à engager un dialogue avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la crise.
Le message poignant de la lettre, ancré dans une humanité partagée et une empathie maternelle, a trouvé un écho large, les médias citant l'appel d'Emine Erdogan à une position unifiée contre l'injustice et son espoir que la voix de Melania puisse remplir une « responsabilité historique » pour Gaza.
Voici un aperçu de la couverture médiatique mondiale de la lettre d'Erdogan :
Royaume-Uni
La BBC a partagé la lettre d'Emine Erdogan sur son compte X, qui compte environ 50 millions d'abonnés, ainsi que sur son compte Instagram avec 29,4 millions d'abonnés. Sous le titre « La Première Dame turque appelle Melania Trump pour les enfants de Gaza », la BBC a également publié sur son site web un article rédigé à partir de la lettre.
Le journal The Telegraph a rapporté qu'Erdogan appelait au sauvetage des enfants de Gaza, soulignant que la lettre visait à impliquer Trump dans les efforts de paix à Gaza.
Reuters a utilisé le titre « La Première Dame turque exhorte Melania Trump à s'exprimer sur Gaza » dans sa dépêche.
Selon la chaîne britannique Sky News, Erdogan a demandé à Melania de montrer la même préoccupation pour les enfants de Gaza que pour les enfants ukrainiens touchés par la guerre.
La lettre rappelait la compassion de Melania pour les 648 enfants ukrainiens ayant perdu la vie dans le conflit et l'exhortait à faire le même effort pour les enfants palestiniens.
France
Le magazine français Le Point, dans son article intitulé « Nous devons unir nos voix : Emine Erdogan appelle Melania Trump à soutenir les enfants de Gaza », a indiqué qu'Erdogan demandait à Melania de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de la situation des enfants de Gaza.
Le journal Le Figaro, dans un article titré « En tant que mère, femme et être humain : Emine Erdogan appelle Melania Trump à défendre les droits des enfants de Gaza », a inclus cet extrait de la lettre : « En tant que mère, femme et être humain, je partage profondément les sentiments exprimés dans votre lettre et souhaite que vous cultiviez le même espoir pour les enfants de Gaza qui aspirent à la paix et à la tranquillité. »
Allemagne
Le portail d'information allemand NTV a rapporté sous le titre « La femme d'Erdogan écrit une lettre émotive à Trump ». Le rapport indiquait qu'Erdogan appelait la Première Dame américaine à montrer de la sensibilité pour les enfants de Gaza.
Le magazine allemand Der Spiegel a mentionné qu'Emine Erdogan écrivait sur l'impact du surnom « bébé inconnu » donné aux enfants de Gaza, qui a « ouvert des blessures irréparables dans notre conscience ».
Bulgarie
La plus grande chaîne de télévision privée bulgare, bTV, a publié un article affirmant que « La Première dame de Turquie demande à Melania Trump d'interpeller le Premier ministre israélien pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza ».
Grèce
La lettre d'Emine Erdogan a également été largement relayée par la presse grecque.
Le journal EFSYN a rapporté : « Alors qu'un génocide et des attaques meurtrières se déroulent à Gaza, Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump concernant les enfants de Gaza. »
Suisse
Le journal 20 Minuten a titré « Mme Erdogan s'adresse à Mme Trump au nom des enfants de Gaza ».
L'article indiquait : « La Première dame de Turquie a appelé son homologue américain à remettre une lettre de "paix" à Benjamin Netanyahou, comme elle l'a fait à Vladimir Poutine.»
Belgique
La chaîne publique flamande belge VRT a également publié l'information sous le titre : « Emine Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet de Gaza : "C'est devenu un cimetière d'enfants".»
« Après avoir parlé des enfants en Ukraine, la Première dame de Turquie, Emine Erdogan, demande à son homologue américaine, Melania Trump, de s'exprimer également sur la souffrance des enfants de la bande de Gaza.
Elle l'exprime dans une lettre.
Est-ce frappant ? Emine Erdogan élève fréquemment la voix (sur la question de Gaza) », indiquait l'article.
République tchèque
Le journal tchèque Blesk a également couvert l'affaire sous le titre « L'épouse d'Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet des enfants de Gaza ».
Erdogan aurait appelé Melania Trump à faire preuve de la même sensibilité envers les enfants de Gaza qu'elle envers ceux d'Ukraine.
Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro
Klix, l'un des portails d'information les plus lus en Bosnie-Herzégovine, a titré « Communication entre Premières dames ».
Le site d'information du journal le plus lu du pays, Dnevni Avaz, a rapporté qu'Erdogan avait envoyé une lettre à Melania Trump expliquant la crise humanitaire à Gaza.
L'agence de presse serbe Tanjug a couvert en détail la lettre d'Erdogan à Gaza.
Blic, l'un des portails d'information les plus lus en Serbie, a inclus les détails de la lettre dans son article sous le titre « Emine Erdogan a demandé à Melania Trump de penser aux enfants de Gaza ».
CDM, l'un des portails d'information les plus lus du Monténégro, a également souligné qu'Erdogan avait demandé à Trump de penser aux enfants de Gaza.
Australie, Malaisie, Singapour et Bangladesh
9News, basé en Australie, a publié un article sur la lettre intitulé : « Emine Erdogan a appelé Melania Trump à parler des enfants de Gaza.» L'article a largement couvert le contenu de la lettre.
Free Malaysia Today, basé en Malaisie, a rapporté le contenu de la lettre.
The Straits Times, basé à Singapour, a écrit : « Emine Erdogan a fait passer le message que l'appel de Melania Trump serait une mission historique en soulignant la reconnaissance mondiale de la Palestine.»
L'agence de presse officielle du Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), a également repris les détails de la lettre dans son article intitulé : « L'épouse d'Erdogan a exhorté Melania Trump à parler au nom des enfants de Gaza.»
Pakistan, Inde et Japon
Dawn, le quotidien anglophone le plus lu du Pakistan, a titré l'appel d'Erdogan à Trump à parler de Gaza.
L'article citait Erdogan : « En ces temps où le monde vit un réveil commun et où la reconnaissance de la Palestine est devenue une volonté mondiale, je crois qu'un appel de votre part au nom de Gaza constituera également l'accomplissement d'une responsabilité historique envers le peuple palestinien. »
Le Times of India titrait « Parlez aussi au nom des enfants de Gaza : la Première dame turque écrit une lettre à Melania Trump, qui a adressé une lettre à Poutine. »
Japan Today a également rapporté l'appel d'Erdogan à Melania Trump.
Moyen-Orient
La lettre d'Emine Erdogan a également bénéficié d'une large couverture médiatique dans les pays du Moyen-Orient.
Les chaînes qataries Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher et Al Jazeera arabophone lui ont largement consacré une large couverture.
Le principal journal qatari, Al-Arabi Al-Jadid, a publié l'information sous le titre « Appel d'Emine Erdogan à Melania Trump au sujet de Gaza ». L'article indiquait qu'Erdogan avait attiré l'attention sur les enfants qui luttent pour survivre sous les attaques et les blocus israéliens.
Arabie saoudite et Émirats arabes unis
Sharq Al-Awsat, un journal saoudien, a publié la nouvelle sous le titre : « L’épouse du président turc a interpellé l’épouse de Trump au sujet des enfants de Gaza ».
L’article soulignait l’importance accordée par Erdogan à la crise humanitaire à Gaza.
La chaîne Sky News Arabia, basée aux Émirats arabes unis, a diffusé la lettre sous le titre : « Appel d’Emine Erdogan à attirer l’attention sur les enfants de Gaza ».
La chaîne a mis en avant les déclarations de Melania dans la lettre, suggérant que la même sensibilité dont elle a fait preuve envers l’Ukraine devrait également s’appliquer aux enfants de Gaza.
Israël
Le journal israélien Maariv a porté la lettre d’Erdogan à Melania à l’attention de ses lecteurs avec un article intitulé : « De l’épouse d’Erdogan à l’épouse du président à la Maison Blanche : faites pression sur Netanyahou ».
Le reportage indiquait qu’Erdogan avait également demandé à Trump de soutenir les enfants de Gaza.
Le journal Yedioth Ahronot a publié un article intitulé « L'épouse d'Erdogan à Melania Trump : Envoyez également une lettre à Netanyahou ».
Palestine
Les journaux palestiniens Alkuds Alarabi, Quds al-Ihbariyya, Shehab Agency et Alhadath ont largement couvert la lettre d'Erdogan.
Dans les médias, Erdogan a été cité soulignant que « les enfants de Gaza sont privés de leurs droits les plus fondamentaux ».
Égypte
La chaîne de télévision égyptienne AlGhad a relayé la lettre sous le titre « De l'épouse du président turc à Melania Trump : Agissez aussi pour les enfants de Gaza ».
Le journal égyptien Ahbar al-Yevm a également largement couvert la lettre.
Liban
L'agence de presse officielle libanaise, NNA, a publié un article : « Emine Erdogan a exhorté Melania Trump à transmettre un message concernant les enfants de Gaza ». Ce reportage comprenait une couverture détaillée de la lettre.
MTV, un média libanais, a publié la lettre sur sa page, sous le titre « De l'épouse d'Erdogan à l'épouse de Trump : j'espère que vous donnerez le même espoir aux enfants de Gaza ».
Lebanon Debate, l'un des principaux sites d'information libanais, a également publié un article sur la lettre, intitulé « Faites preuve de la même sensibilité envers les enfants de Gaza ».
Maroc
Le journal marocain Istiklal a publié la lettre sous le titre : « L'épouse du président turc envoie un message à l'épouse de Trump concernant Gaza ».
L'article indiquait qu'Erdogan avait souligné les difficultés rencontrées par les enfants de Gaza.
Iran
Les médias iraniens ont généralement présenté Erdogan comme un rappel à Trump de se montrer sensible à la crise humanitaire à Gaza, comme en Ukraine.
L'agence de presse officielle iranienne, IRNA, a présenté la lettre à ses abonnés sous le titre : « L'épouse d'Erdogan, Melania Trump : "Les enfants de Gaza méritent le bonheur comme les enfants ukrainiens" ».
L'un des journaux les plus réputés du pays, Ittilaat, a rapporté la lettre en détail sous le titre : « L'épouse d'Erdogan, Melania Trump : “Les enfants de Gaza sont comme les enfants ukrainiens.” »
Russie
L'agence de presse russe TASS a largement couvert la lettre dans son article intitulé « Emine Erdogan a exhorté Melania Trump à s'exprimer sur la situation des enfants à Gaza ».
Dans un article titré « L'épouse d'Erdogan demande à Melania d'écrire une lettre à Netanyahou », l'agence de presse RIA a indiqué qu'Emine avait demandé à la Première dame des États-Unis d'appeler Netanyahou à mettre fin aux attaques à Gaza, où plus de 18 000 enfants ont perdu la vie.
Le journal Kommersant a largement couvert la lettre sous le titre : « L'épouse d'Erdogan a demandé à Melania Trump de soutenir les enfants de Gaza, comme elle le fait pour les enfants d'Ukraine. »
Le journal Izvestiya a publié un article intitulé : « Emine Erdogan a appelé Melania Trump à intervenir dans le sort des enfants de Gaza ».
Il cite Erdogan qui a déclaré : « Il reste une chance pour plus d’un million d’enfants gazaouis qui ont survécu. Son heure est venue depuis longtemps.»
Azerbaïdjan
Qafqazinfo, en Azerbaïdjan, a rapporté qu’Emine Erdogan a appelé Melania Trump à faire preuve de la même sensibilité qu’elle a manifestée à l’égard de la guerre en Ukraine et de la crise humanitaire à Gaza.
Le journal Yeni Musavat a souligné la déclaration suivante tirée de la lettre : « Je suis convaincu que la compassion dont vous avez fait preuve envers 648 enfants ukrainiens sera également témoignée aux enfants de Gaza. Car ces deux dernières années, 62 000 civils innocents, dont 18 000 enfants, ont été brutalement assassinés.»
Kazakhstan
L’agence de presse officielle kazakhe Kazinform a publié un article intitulé : « Emine Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump. »