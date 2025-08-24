La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a attiré l'attention internationale avec une lettre émouvante adressée à Melania Trump, exhortant l'ancienne Première Dame des États-Unis à plaider en faveur des enfants de Gaza, comme elle l'avait fait pour ceux touchés par le conflit en Ukraine.

Cette lettre, qui appelle à une action pour répondre à la crise humanitaire à Gaza, a été largement relayée par les médias internationaux, mettant en lumière son appel émotionnel et sa quête de justice.

La lettre s'inspire de la correspondance antérieure de Melania Trump avec le président russe Vladimir Poutine, où elle exprimait son inquiétude pour les enfants affectés par le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Emine Erdogan a souligné la situation critique à Gaza, citant des rapports faisant état de 18 000 enfants et 62 000 civils tués en moins de deux ans. Elle a exhorté Melania Trump à étendre sa compassion aux enfants palestiniens et à engager un dialogue avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la crise.

Le message poignant de la lettre, ancré dans une humanité partagée et une empathie maternelle, a trouvé un écho large, les médias citant l'appel d'Emine Erdogan à une position unifiée contre l'injustice et son espoir que la voix de Melania puisse remplir une « responsabilité historique » pour Gaza.

Voici un aperçu de la couverture médiatique mondiale de la lettre d'Erdogan :

Royaume-Uni

La BBC a partagé la lettre d'Emine Erdogan sur son compte X, qui compte environ 50 millions d'abonnés, ainsi que sur son compte Instagram avec 29,4 millions d'abonnés. Sous le titre « La Première Dame turque appelle Melania Trump pour les enfants de Gaza », la BBC a également publié sur son site web un article rédigé à partir de la lettre.

Le journal The Telegraph a rapporté qu'Erdogan appelait au sauvetage des enfants de Gaza, soulignant que la lettre visait à impliquer Trump dans les efforts de paix à Gaza.

Reuters a utilisé le titre « La Première Dame turque exhorte Melania Trump à s'exprimer sur Gaza » dans sa dépêche.

Selon la chaîne britannique Sky News, Erdogan a demandé à Melania de montrer la même préoccupation pour les enfants de Gaza que pour les enfants ukrainiens touchés par la guerre.

La lettre rappelait la compassion de Melania pour les 648 enfants ukrainiens ayant perdu la vie dans le conflit et l'exhortait à faire le même effort pour les enfants palestiniens.

France

Le magazine français Le Point, dans son article intitulé « Nous devons unir nos voix : Emine Erdogan appelle Melania Trump à soutenir les enfants de Gaza », a indiqué qu'Erdogan demandait à Melania de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de la situation des enfants de Gaza.

Le journal Le Figaro, dans un article titré « En tant que mère, femme et être humain : Emine Erdogan appelle Melania Trump à défendre les droits des enfants de Gaza », a inclus cet extrait de la lettre : « En tant que mère, femme et être humain, je partage profondément les sentiments exprimés dans votre lettre et souhaite que vous cultiviez le même espoir pour les enfants de Gaza qui aspirent à la paix et à la tranquillité. »

Allemagne

Le portail d'information allemand NTV a rapporté sous le titre « La femme d'Erdogan écrit une lettre émotive à Trump ». Le rapport indiquait qu'Erdogan appelait la Première Dame américaine à montrer de la sensibilité pour les enfants de Gaza.

Le magazine allemand Der Spiegel a mentionné qu'Emine Erdogan écrivait sur l'impact du surnom « bébé inconnu » donné aux enfants de Gaza, qui a « ouvert des blessures irréparables dans notre conscience ».

Bulgarie

La plus grande chaîne de télévision privée bulgare, bTV, a publié un article affirmant que « La Première dame de Turquie demande à Melania Trump d'interpeller le Premier ministre israélien pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza ».

Grèce

La lettre d'Emine Erdogan a également été largement relayée par la presse grecque.

Le journal EFSYN a rapporté : « Alors qu'un génocide et des attaques meurtrières se déroulent à Gaza, Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump concernant les enfants de Gaza. »

Suisse

Le journal 20 Minuten a titré « Mme Erdogan s'adresse à Mme Trump au nom des enfants de Gaza ».

L'article indiquait : « La Première dame de Turquie a appelé son homologue américain à remettre une lettre de "paix" à Benjamin Netanyahou, comme elle l'a fait à Vladimir Poutine.»

Belgique

La chaîne publique flamande belge VRT a également publié l'information sous le titre : « Emine Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet de Gaza : "C'est devenu un cimetière d'enfants".»

« Après avoir parlé des enfants en Ukraine, la Première dame de Turquie, Emine Erdogan, demande à son homologue américaine, Melania Trump, de s'exprimer également sur la souffrance des enfants de la bande de Gaza.

Elle l'exprime dans une lettre.

Est-ce frappant ? Emine Erdogan élève fréquemment la voix (sur la question de Gaza) », indiquait l'article.

République tchèque

Le journal tchèque Blesk a également couvert l'affaire sous le titre « L'épouse d'Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet des enfants de Gaza ».

Erdogan aurait appelé Melania Trump à faire preuve de la même sensibilité envers les enfants de Gaza qu'elle envers ceux d'Ukraine.

Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro

Klix, l'un des portails d'information les plus lus en Bosnie-Herzégovine, a titré « Communication entre Premières dames ».

Le site d'information du journal le plus lu du pays, Dnevni Avaz, a rapporté qu'Erdogan avait envoyé une lettre à Melania Trump expliquant la crise humanitaire à Gaza.

L'agence de presse serbe Tanjug a couvert en détail la lettre d'Erdogan à Gaza.

Blic, l'un des portails d'information les plus lus en Serbie, a inclus les détails de la lettre dans son article sous le titre « Emine Erdogan a demandé à Melania Trump de penser aux enfants de Gaza ».

CDM, l'un des portails d'information les plus lus du Monténégro, a également souligné qu'Erdogan avait demandé à Trump de penser aux enfants de Gaza.

Australie, Malaisie, Singapour et Bangladesh

9News, basé en Australie, a publié un article sur la lettre intitulé : « Emine Erdogan a appelé Melania Trump à parler des enfants de Gaza.» L'article a largement couvert le contenu de la lettre.

Free Malaysia Today, basé en Malaisie, a rapporté le contenu de la lettre.

The Straits Times, basé à Singapour, a écrit : « Emine Erdogan a fait passer le message que l'appel de Melania Trump serait une mission historique en soulignant la reconnaissance mondiale de la Palestine.»

L'agence de presse officielle du Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), a également repris les détails de la lettre dans son article intitulé : « L'épouse d'Erdogan a exhorté Melania Trump à parler au nom des enfants de Gaza.»