Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, après plus d'un an de guerre israélienne contre l'enclave palestinienne, ont indiqué les Nations unies.

“Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde -beaucoup perdent des membres et subissent des opérations chirurgicales même sans anesthésie”, a déclaré lundi le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans des remarques lues par son adjoint lors d'une conférence au Caire visant à accélérer l'aide humanitaire à l'enclave.

"Crimes internationaux les plus graves"

Qualifiant la situation à Gaza déchirée par la guerre d'"épouvantable et apocalyptique", le chef de l'ONU a averti que les conditions auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans le territoire pourraient s'apparenter aux “crimes internationaux les plus graves “.

António Guterres a souligné les conséquences dévastatrices du conflit et la nécessité urgente d'une action internationale. “La malnutrition est endémique... La famine est imminente. Pendant ce temps, le système de santé s'est effondré”, a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général a également critiqué les restrictions sévères imposées à l'acheminement de l'aide, qualifiant les niveaux actuels de “largement insuffisants”.

Selon les chiffres de l'UNRWA, seulement 65 camions d'aide par jour ont pu entrer à Gaza le mois dernier, contre une moyenne de 500 avant la guerre.